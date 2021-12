Pontremoli



Due Ferri alla guida della città: Pontremoli ha un problema politico

martedì, 28 dicembre 2021, 11:13

di michela carlotti

Le dimissioni del capogruppo di maggioranza, Massimo Lecchini, all’indomani dell’esito delle recenti elezioni provinciali in cui lui stesso si era candidato senza però essere eletto, hanno una valenza politica che non può passare inosservata.

E’ quanto sostengono i consiglieri del gruppo dell’opposizione pontremolese guidato da Elisabetta Sordi la quale, parimenti candidata al consiglio provinciale, è stata invece eletta.

La Sordi, insieme ai consiglieri comunali Elena Battaglia, Mario Bassi e Matteo Bola, raccoglie le dichiarazioni dello stesso Massimo Lecchini che aveva motivato le sue dimissioni come una risposta all’assenza di fiducia del gruppo di maggioranza da cui si aspettava un voto compatto ed unanime. Invece, le defezioni, sono state due: quella del vicesindaco Clara Cavellini e del presidente del consiglio Michele Lecchini i cui voti sono andati ai candidati di Italia Viva.

Defezioni pesanti, dunque, che secondo l’opposizione consigliare rappresentano “un problema politico grave ed importante”.

“Lecchini non è stato sostenuto da tutti i consiglieri della sua maggioranza e, a poco più di due mesi dalle elezioni, la maggioranza pontremolese scricchiola per una semplice ragione: non ha un solo leader” tuonano i consiglieri di opposizione.

L’opposizione pontremolese allude alla compresenza politica dei due fratelli Ferri: il sindaco Jacopo Ferri alla guida di una maggioranza di centro destra e l’onorevole Cosimo Ferri esponente di Italia Viva che sostiene la stessa compagine amministrativa.

“Se il leader di maggioranza fosse il sindaco – argomenta l’opposizione - tutti i consiglieri avrebbero votato compatti per sostenere il loro collega. Ma a Pontremoli la maggioranza si regge su altre forze e, di fronte al richiamo del leader, due consiglieri hanno voltato le spalle a Pontremoli e al loro capogruppo, che ha ottenuto solo sei preferenze. Questo è stato l'epilogo di una settimana in cui il sindaco Ferri ha polemizzato per la mancata istituzione di un seggio in Lunigiana”.

Secondo i consiglieri di opposizione, in definitiva il sindaco Ferri buttava fumo negli occhi cavalcando la questione dell’istituzione del seggio lunigianese, per nascondere altre dinamiche.

“I dati definitivi dell'affluenza mostrano che hanno votato 230 elettori su 245: chiaramente – spiega l’opposizione - il problema della maggioranza pontremolese non è la sede delle elezioni”.

Il problema reale è dunque politico: ovvero “la ricerca di un equilibrio tra forze contrastanti” all’interno della maggioranza.