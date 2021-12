Morto l’assessore Bertolini: lutto a Pontremoli

Altri articoli in Pontremoli

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:38

Cresce l’indice di contagio a livello nazionale che oggi raggiunge il 3,2 per cento. Il tasso di incidenza di casi positivi è in continua crescita anche in Lunigiana. Per questo il comune di Pontremoli oggi ha emesso un’ordinanza volta a limitare la diffusione di questa quarta ondata di covid, rendendo...

giovedì, 16 dicembre 2021, 17:00

Domenica alle 11, nella piazzetta della Pace a Pontremoli, si terrà la presentazione dell’Almanacco Pontremolese 2022 curato dal Centro Lunigianese di Studi Giuridici

venerdì, 10 dicembre 2021, 17:37

I disagi deriverebbero dal fatto che, secondo quanto riferisce il sindaco, Trenitalia ed RFI faranno terminare molte corse a Pontremoli anziché a Borgotaro, senza però aver previsto trasferimenti alternativi con autobus sostitutivi

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:42

Con la nuova ondata di contagli, vengono rinviati ai mesi primaverili gli incontri dei “Percorsi dello Spirito” organizzati dal comune di Pontremoli in collaborazione con le parrocchie cittadine, la scuola teologico-pastorale, l’ufficio liturgico e l’ufficio diocesano IRC come preparazione al ricordo del voto comunale del 1622

martedì, 7 dicembre 2021, 09:19

Il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, torna a chiedere con forza l’istituzione di una sottosezione elettorale in Lunigiana anche a fronte delle recenti novità normative

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:33

Stamattina all'ospedale di Pontremoli il direttore generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani ha incontrato il personale della struttura accompagnata da una delegazione di sindaci della Lunigiana rappresentati da Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, Annalisa Folloni sindaco di Filattiera, Katia Tomè delegata per il sindaco di Aulla