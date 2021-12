Eletta per acclamazione: Elisabetta Sordi è il nuovo segretario comunale del Pd

Altri articoli in Pontremoli

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:33

Stamattina all'ospedale di Pontremoli il direttore generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani ha incontrato il personale della struttura accompagnata da una delegazione di sindaci della Lunigiana rappresentati da Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, Annalisa Folloni sindaco di Filattiera, Katia Tomè delegata per il sindaco di Aulla

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:43

Tra i punti all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale di Pontremoli, c’era l’approvazione delle linee di mandato della nuova amministrazione a guida Jacopo Ferri

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:37

Sabato 4 dalle ore 18 alle ore 22 in piazza della Repubblica a Pontremoli, gli operatori dei servizi per le dipendenze (Ser.D.) della Società della Salute della Lunigiana e quelli della Comunità Monte Brugiana saranno a disposizione dei giovani, ma anche della cittadinanza tutta, per dare informazioni sui rischi connessi all'uso di alcol

lunedì, 29 novembre 2021, 19:56

Parte l’iniziativa nata dalla collaborazione del comune di Pontremoli con la Croce Rossa Italiana comitato di Albiano Magra, in convenzione con il MIUR, per promuovere percorsi di formazione ed informazione sulle diverse attività di prevenzione e primo soccorso

venerdì, 26 novembre 2021, 17:32

Ci sono anche le scuole del comune di Pontremoli tra le aderenti all’iniziativa #ioleggoperché la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, organizzata dall’associazione italiana editori e sostenuta dai ministeri per la cultura e per l’istruzione, che si sta svolgendo in questi giorni in tutta Italia

giovedì, 25 novembre 2021, 09:43

Due giorni dedicati al tema del contrasto alla violenza di genere: a partire da ieri, Pontremoli celebra la ricorrenza per proseguire durante tutta la giornata odierna, con testimonianze, spettacoli teatrali, esposizioni e le immancabili panchine rosse simbolo di questa battaglia