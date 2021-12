Pontremoli



Ferri: “Mi appello al prefetto per il seggio lunigianese”

martedì, 7 dicembre 2021, 09:19

“Mi appello al signor prefetto affinché a questo punto solleciti con decisione il presidente della provincia ad utilizzare la normativa a disposizione”.

Il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, torna a chiedere con forza l’istituzione di una sottosezione elettorale in Lunigiana anche a fronte delle recenti novità normative: “Lorenzetti non ha più scuse: adesso è intervenuta anche una ulteriore norma, in conversione di un decreto legge che era già esecutivo, la quale invita ad istituire nuove sedi decentrate, in ottica Covid-19, onde consentire di votare più in sicurezza e con minori affluenze per le prossime elezioni provinciali. Oltretutto con tanto di finanziamenti annessi”.

“Ferri avvisa: “I rischi di una forte e deliberata compressione del diritto al voto e di una conseguente reazione astensionistica di protesta sono infatti altissimi e non onorerebbero certamente le nostre istituzioni, anzi aprirebbero spazi alla formalizzazione di impugnative senza precedenti”.

Basta ritardi, dunque. E il sindaco di Pontremoli incalza: “Basta tatticismi di convenienza. La Lunigiana ha diritto alla sua sottosezione per le elezioni provinciali che da anni e da anni le è stata negata per furbizie o peggio per menefreghismo, impedendo pari facilità di esercizio del diritto di voto rispetto alla costa”.



“Un altro “no”sarebbe inaccettabile - conclude Ferri - e renderebbe ancor più palese una volontà finalizzata a penalizzare ed indebolire un territorio che non è contento del suo operato e che potendo far votare i propri rappresentanti con meno disagi potrebbe dimostrarglielo efficacemente nelle urne del 18 dicembre”.

M. C.