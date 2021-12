Pontremoli



Il Natale del Partito Radicale nelle carceri minorili: visita all'IPM di Pontremoli

giovedì, 23 dicembre 2021, 19:38

Domani mattina a partire dalle 9,30 una delegazione del Partito radicale si recherà in visita presso l'Istituto Penitenziario Femminile per Minori di Pontremoli.



Nelle giornate tra il 15 e il 24-12 visite si stanno tenendo presso tutte le 17 carceri minorili ancora esistenti nel nostro paese (Ferrante Aporti a Torino, Beccaria a Milano, Malaspina a Palermo, Nisida, Casal del Marmo e altri) dove si trovano ormai non più di 390 ragazzi/e detenuti, di cui solo il 40% ha meno di 18 anni.



La Liguria da molti anni non ne ha più uno e a Pontremoli, che accoglie ragazze provenienti da diverse regioni, nei giorni scorsi erano presenti soltanto tre detenute .



Le visite si tengono nell'ambito della campagna per l'abolizione definitiva delle carcere per minori in Italia promossa da Don Ettore Cannavera (già cappellano del Carcere Minorile di Quartucciu e fondatore della Comunità La Collina) e dal Partito Radicale, a sostegno della quale si può firmare un appello (al link sottostante).



L'obiettivo è quello di rendere possibile la reale rieducazione dei minori che non può avvenire all'interno di queste strutture e di far loro scontare la pena in un contesto diverso che la possa favorire .



Prosegue inoltre l'iniziativa di Rita Bernardini in sciopero della fame insieme ad altri militanti radicali per chiedere al Governo e al Parlamento misure urgenti atte a riportare nella legalità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27 della Costituzione le carceri del nostro paese a partire dalle due proposte di Roberto Giachetti sulla liberazione anticipata ordinaria e speciale .