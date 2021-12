Il sindaco Ferri chiede ad Usl il raddoppio dei turni al centro vaccinale di Pontremoli

Altri articoli in Pontremoli

giovedì, 23 dicembre 2021, 19:38

Domani mattina a partire dalle 9,30 una delegazione del Partito radicale si recherà in visita presso l'Istituto Penitenziario Femminile per Minori di Pontremoli

mercoledì, 22 dicembre 2021, 21:52

Massimo Lecchini, consigliere eletto alle comunali di ottobre a Pontremoli, ha presentato le dimissioni dal ruolo di capogruppo di maggioranza. Si tratta inequivocabilmente di una reazione al voto delle recenti provinciali in cui lui stesso si è candidato consigliere

mercoledì, 22 dicembre 2021, 09:35

Le classi terze e quarte del corso turismo dell’IS Pacinotti-Belmesseri di Pontremoli hanno scelto l’ambientazione settecentesca dell’oratorio barocco di Nostra Donna per lo scambio di auguri a famiglie e docenti

sabato, 18 dicembre 2021, 13:20

Una morte improvvisa, quella di Patrizio Bertolini, classe 1960, avvenuta questa notte. Si trovava ricoverato per un ciclico di cure fuori regione, a Torino, ma nulla lasciava presagire alla prematura scomparsa

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:38

Cresce l’indice di contagio a livello nazionale che oggi raggiunge il 3,2 per cento. Il tasso di incidenza di casi positivi è in continua crescita anche in Lunigiana. Per questo il comune di Pontremoli oggi ha emesso un’ordinanza volta a limitare la diffusione di questa quarta ondata di covid, rendendo...

giovedì, 16 dicembre 2021, 17:00

Domenica alle 11, nella piazzetta della Pace a Pontremoli, si terrà la presentazione dell’Almanacco Pontremolese 2022 curato dal Centro Lunigianese di Studi Giuridici