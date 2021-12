Lavori sulla tratta ferroviaria: Ferri attiva una corsa per gli studenti

Altri articoli in Pontremoli

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:42

Con la nuova ondata di contagli, vengono rinviati ai mesi primaverili gli incontri dei “Percorsi dello Spirito” organizzati dal comune di Pontremoli in collaborazione con le parrocchie cittadine, la scuola teologico-pastorale, l’ufficio liturgico e l’ufficio diocesano IRC come preparazione al ricordo del voto comunale del 1622

martedì, 7 dicembre 2021, 09:19

Il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, torna a chiedere con forza l’istituzione di una sottosezione elettorale in Lunigiana anche a fronte delle recenti novità normative

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:33

Stamattina all'ospedale di Pontremoli il direttore generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani ha incontrato il personale della struttura accompagnata da una delegazione di sindaci della Lunigiana rappresentati da Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, Annalisa Folloni sindaco di Filattiera, Katia Tomè delegata per il sindaco di Aulla

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:18

Francesco Mazzoni lascia l’incarico di segretario comunale e termina così ogni impegno politico, dopo aver già rinunciato alla candidatura alle recenti elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, di cui era l’uscente consigliere capogruppo dell’opposizione

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:43

Tra i punti all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale di Pontremoli, c’era l’approvazione delle linee di mandato della nuova amministrazione a guida Jacopo Ferri

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:37

Sabato 4 dalle ore 18 alle ore 22 in piazza della Repubblica a Pontremoli, gli operatori dei servizi per le dipendenze (Ser.D.) della Società della Salute della Lunigiana e quelli della Comunità Monte Brugiana saranno a disposizione dei giovani, ma anche della cittadinanza tutta, per dare informazioni sui rischi connessi all'uso di alcol