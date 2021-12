Pontremoli



L’opposizione pontremolese chiede conto a sindaco e giunta dei disagi alla circolazione stradale

venerdì, 31 dicembre 2021, 12:35

di michela carlotti

A luglio avrebbero dovuto iniziare i lavori per la messa in sicurezza del ponte in località Casalina, sulla strada provinciale del Cirone. Un’opera strategica per il territorio comunale, il cui inizio è poi stato posticipato di un paio di mesi su richiesta della popolazione, per far fronte al traffico veicolare del periodo estivo. Così l’avvio è slittato a settembre, con un posticipo a gennaio-febbraio della previsione di fine lavori.

Ma con l’apertura del cantiere sulla strada provinciale, il traffico è stato dirottato sulla strada comunale, con notevoli disagi alla circolazione di cui i consiglieri comunali di opposizione, Elisabetta Sordi, Mario Bassi, Elena Battaglia e Matteo Bola, chiedono ragioni al sindaco e alla giunta.

“La strada comunale che collega Molinello a Casalina passando per Previdè rimane l’unica via di comunicazione per una parte della Valdantena ma presenta notevoli criticità che nel periodo invernale acuiscono i disagi alla circolazione”.

Criticità che riguarderebbero un manto stradale costellato da numerose crepe, l’ampiezza della carreggiata che non consente il passaggio dei mezzi di soccorso, la mancanza di strutture di protezione come un guard-rail invece necessario in alcuni passaggi particolarmente pericolosi.

Il gruppo di opposizione, inoltre, aggiunge come ulteriore disagio per la popolazione anche il semaforo che, a quanto riferiscono, non consente una corretta separazione del transito nei due sensi di marcia, creando occasioni di grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità.

Con queste premesse, i consiglieri chiedono conto all’amministrazione comunale dei ritardi che pesano sulla popolazione. “Per quali motivi, pur avendo avuto a disposizione i mesi estivi, non si è provveduto a mettere in sicurezza la strada comunale?”. Inoltre “Come s’intende provvedere alla sua sistemazione anche in considerazione del fatto che sono previsti ulteriori lavori sulla strada provinciale del Cirone che necessiteranno nuovamente di direzionare il traffico verso Previdè?”.

Domande che attendono una risposta con formula scritta, che il sindaco ha tempo di evadere in trenta giorni.