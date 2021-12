Pontremoli



Massimo Lecchini si dimette da capogruppo di maggioranza in consiglio comunale

mercoledì, 22 dicembre 2021, 21:52

di michela carlotti

Massimo Lecchini, consigliere eletto alle comunali di ottobre a Pontremoli, ha presentato le dimissioni dal ruolo di capogruppo di maggioranza. Si tratta inequivocabilmente di una reazione al voto delle recenti provinciali in cui lui stesso si è candidato consigliere. La data di presentazione delle sue dimissioni, infatti, coincide inesorabilmente con la data in cui sono stati ufficializzati i risultati elettorali: il 19 dicembre.

Esiti sfavorevoli per Lecchini, che hanno assegnato tre seggi in provincia al centro destra da cui, appunto, è rimasto escluso.

Una reazione a caldo, che tradisce ruggini personali all’interno della maggioranza pontremolese senza però alcun riflesso politico a livello di compagine amministrativa, come lui stesso tiene a precisare.

Massimo Lecchini, infatti, si dimette da capogruppo ma resta consigliere comunale trattenendo tutte le deleghe a lui attribuite: dai trasporti, al decoro urbano, alla tutela degli animali. “Ho la stessa visione politica dell’amministrazione comunale di cui faccio parte. Non c’è alcun disaccordo sulla linea da portare avanti sul governo della città e del territorio”.

Di cosa si tratta, allora? “Come capogruppo mi è mancata la fiducia che mi sarei aspettato da tutto il gruppo, appunto, sperando in un voto compatto alle provinciali”. Invece, alla conta dei voti ne sono mancati due, andati ad Italia Viva.

Il pensiero corre allora a Clara Cavellini, vicesindaco di centro destra ma esponente di Italia Viva: “Da lei non potevo certo pretendere il voto”, dichiara Lecchini ricordando che lei era stata candidata alle regionali del 2020 proprio in quota Italia Viva.

L’altro voto mancato all’appello è quello del presidente del consiglio comunale pontremolese,, l’omonimo Michele Lecchini.

Ex assessore della giunta Baracchini, per soli tre voti a questa tornata elettorale non è entrato in giunta, dovendosi poi accontentare della presidenza del consiglio.

Ruggini personali o no, Michele Lecchini alle provinciali non ha votato il candidato pontremolese del centro destra, Massimo Lecchini appunto. Ma il presidente assicura di essere stato chiaro fin da subito con tutti: “Non sono un franco tiratore, non ho promesso un voto che poi non ho dato. Io ho sempre detto che se ci fosse stata una lista di Cosimo Ferri l’avrei votata, per l’amicizia personale che mi lega a lui. Massimo sapeva per chi avrei votato alle provinciali: Mastrini alla presidenza e Italia Viva al consiglio”.

Pur comprensibili le reazioni dell’ex capogruppo ed anche dei vari esponenti del centro destra che, secondo quanto lui stesso riferisce, non avrebbero mancato di biasimarlo per il voto, a suo avviso sono però arbitrarie: “Il mio non è un caso isolato nella nostra maggioranza: non sono l’unico ad aver votato Italia Viva. Oltretutto, anche in altri comuni è successa la stessa cosa”. Il riferimento è al collega consigliere di centro destra e presidente del consiglio comunale di Villafranca, Diego Giacopinelli eletto in quota Italia Viva alle provinciali.

“D’altronde – spiega ancora Michele Lecchini – le elezioni provinciali sono giochi di segreterie dove non sono i cittadini a votare, ma i sindaci e i consiglieri ad eleggere i propri candidati. Finché il meccanismo è questo, mi sento libero di smarcarmi dalle imposizioni di partito, per prediligere amici ed il merito delle persone, a prescindere dalle bandiere”. Difficile, a causa del meccanismo del voto ponderato, capire se la preferenza di Michele Lecchini avrebbe fatto scattare il quarto seggio in provincia e quindi permesso l’ingresso di Massimo Lecchini in consiglio provinciale.

Ovvio, invece, l’imbarazzo che la maggioranza di governo deve affrontare e risolvere a due mesi dall’insediamento.