Obbligo di mascherina a Pontremoli: da oggi fino al 9 gennaio

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:38

Cresce l’indice di contagio a livello nazionale che oggi raggiunge il 3,2 per cento. Il tasso di incidenza di casi positivi è in continua crescita anche in Lunigiana. Per questo il comune di Pontremoli oggi ha emesso un’ordinanza volta a limitare la diffusione di questa quarta ondata di covid, rendendo obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche all’aperto e limitando la somministrazione di bevande in aree pubbliche.

Dopo il comune di Aulla, anche Pontremoli torna ad imporre l’obbligo del dispositivo anti-contagio. Un provvedimento emesso in vista delle imminenti festività che ogni anno vedono Pontremoli meta di notevoli flussi turistici, ma anche in considerazione del rientro a casa di molti lavoratori.

Dal 17 dicembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022 quindi, in tutto il centro abitato di Pontremoli sarà obbligatorio indossare la mascherina fatta eccezione per i bambini sotto i sei anni di età, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e soggetti che stanno praticando attività sportiva non in gruppo.

Sempre da 17 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 infine, vige il divieto di consumo di bevande, ad esclusione dell’acqua, nelle strade ed in ogni area pubblica su tutto il territorio comunale, compresi parchi e giardini. Sarà consentito solo negli spazi esterni regolarmente affidati in concessione ad esercizi autorizzati alla somministrazione, ma solo se le bevande saranno servite e consumate al tavolo.

“Limitazioni severe ma necessarie – ha dichiarato l’amministrazione Ferri - per cercare di preservare la tranquillità del luogo sia in materia di sicurezza, che per quel che riguarda l’aumento che si sta registrando propri in questi giorni dei casi positivi a Covid 19. Un modo infine, di tutelare tutte quelle attività, già tanto penalizzate dai mesi di chiusura, che proprio in questo periodo possono tornare a respirare un’aria di normalità, e le famiglie del territorio, affinché tutti possano trascorrere un Natale sicuro e il più sereno possibile”.

