Raffica di interrogazioni del gruppo di opposizione “Pontremoli Più” in consiglio comunale

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:43

Tra i punti all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale di Pontremoli, c’era l’approvazione delle linee di mandato della nuova amministrazione a guida Jacopo Ferri.



Un documento centrale che contiene gli indirizzi, gli obbiettivi e le più significative iniziative, nonché l'elenco delle opere pubbliche che l’amministrazione comunale intende finanziare durante il corso del mandato.

“In realtà – ha obiettato il gruppo di opposizione “Pontremoli Più “ - le linee presentate non hanno niente di programmatico. Da una parte, si elenca una serie di interventi di ordinaria amministrazione, come la manutenzione delle strade e dei cimiteri e la valorizzazione delle frazioni; dall’altra, mancano completamente le indicazioni dei tempi e delle priorità dell’azione amministrativa”.

I consiglieri del gruppo, Elisabetta Sordi, Elena Battaglia, Mario Bassi, Matteo Bola, entrano quindi nel merito.

“Ad esempio, si cita il completamento del ponte Zambeccari che, però, non è neanche iniziato: ad oggi, non è pronto il progetto esecutivo definitivo, non sono stati reperiti con certezza i finanziamenti e, da risposta scritta alla nostra interrogazione del sindaco, non verranno al momento impegnate risorse del comune. Non è questo quanto è stato promesso in campagna elettorale, quando era stata indicata la data di fine 2022 per il completamento del ponte, anche promettendo l’uso di risorse proprie per terminare l’opera”.

“Secondo noi – proseguono - questa è una criticità che merita tutta l’attenzione e la celerità possibile, perché i cittadini sopportano un enorme disagio da troppo tempo, e l’amministrazione ha la responsabilità di trovare soluzioni rapide ed efficaci per risolvere la situazione”.

“Durante il consiglio abbiamo anche presentato un tema a noi molto caro: la l’esenzione dal pagamento dei buoni mensa per i bambini disabili. Secondo noi – precidano - è un atto fondamentale di vicinanza e di partecipazione alle necessità delle famiglie, ma secondo la risposta dell’amministrazione non è una linea prioritaria”.

“In ogni caso – promettono i consiglieri - continueremo a proporre di introdurre quest’agevolazione, così come chiediamo che vengano ridistribuiti i fondi dedicati al finanziamento del fattore famiglia, perché ad oggi le famiglie numerose hanno delle riduzioni sui buoni mensa di entità troppo piccola rispetto alle reali necessità”.

I consiglieri di minoranza hanno, inoltre, puntato il dito sull’assenza di delega alla cultura nella composizione della nuova giunta: brutto segnale, secondo il gruppo, per Pontremoli, città del libro.

“Il nostro gruppo consiliare – concludono i consiglieri - continua ad incontrare periodicamente i cittadini per ricevere sollecitazioni e per rendere conto del lavoro svolto. Ci siamo incontrati domenica 28 novembre; è un impegno che siamo felici di mantenere perché questo è il nostro modo di fare politica”.

