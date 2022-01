Attenzione alta a Pontremoli sulla peste suina africana. In pericolo l’economia locale

Altri articoli in Pontremoli

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:45

L’incidente che l’ultimo giorno dell’anno è avvenuto in via Ricci Armani a Pontremoli, in cui è rimasto coinvolto un pedone che ha riportato conseguenze rilevanti, ha offerto occasione al partito democratico di Pontremoli per riaffrontare l’annosa questione della regolamentazione del traffico nel centro storico, con particolare attenzione alle due piazze

mercoledì, 5 gennaio 2022, 19:27

Non si ferma la nuova ondata di contagi. Per questo motivo in vista dell’imminente riapertura delle scuole di ogni ordine e grado che avverrà nei prossimi giorni, il comune di Pontremoli ha deciso di riprendere la campagna gratuita di screening, finalizzandola esclusivamente ad alunni, genitori, insegnanti ed operatori scolastici

sabato, 1 gennaio 2021, 20:22

Non si è fatta attendere la risposta dell’amministrazione comunale pontremolese alle accuse dell’opposizione sui ritardi nei lavori alla SP42 del Cirone chiusa da settembre per la messa in sicurezza del ponte in località Casalina e sulle criticità registrate nella strada comunale utilizzata in alternativa e che collega Molinello a Casalina...

venerdì, 31 dicembre 2021, 12:35

A luglio avrebbero dovuto iniziare i lavori per la messa in sicurezza del ponte in località Casalina, sulla strada provinciale del Cirone. Un’opera strategica per il territorio comunale, il cui inizio è poi stato posticipato di un paio di mesi su richiesta della popolazione, per far fronte al traffico veicolare...

mercoledì, 29 dicembre 2021, 18:39

È di poche settimane fa l’ordinanza emanata dal comune di Pontremoli mirata al contenimento dei contagi da Covid ed in vigore fino al prossimo 9 gennaio, che sancisce l’obbligo dell’utilizzo della mascherina anche all’aperto e alcune importanti limitazioni nella somministrazione di bevande in aree pubbliche

martedì, 28 dicembre 2021, 11:13

Le dimissioni del capogruppo di maggioranza, Massimo Lecchini, all’indomani dell’esito delle recenti elezioni provinciali in cui lui stesso si era candidato senza però essere eletto, hanno una valenza politica che non può passare inosservata