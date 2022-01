Pontremoli



Chat scuola-famiglia al centro dello scontro politico. Clerici: “False accuse dall’opposizione”

lunedì, 24 gennaio 2022, 19:56

di michela carlotti

Un commento evidentemente di troppo, quello scritto da due insegnanti della scuola dell’infanzia di Pontremoli nella chat scuola-famiglia, è diventato la miccia che ha acceso lo scontro politico tra maggioranza e minoranza.

Nella chat di whatsapp le maestre ringraziano i genitori che, con il loro generoso contributo, hanno permesso alla scuola di acquistare giochi e arredi. Fin qui tutto bene, ma poi aggiungono di aver così sopperito ad un’annosa inadempienza del Comune.

La chat fa subito il giro del mondo ed arriva dritta dritta nelle mani della neo-assessore Annalisa Clerici che, d’intesa con il sindaco Jacopo Ferri, telefona alla direzione scolastica precisando che l’amministrazione comunale si sta dando da fare per soddisfare le richieste della scuola.

“Abbiamo fatto semplicemente una telefonata alla dirigente per esprimere il nostro dispiacere sul fatto che non fossimo stati contattati direttamente per eventuali rimostranze o problematiche. Questo – spiega la Clerici - anche alla luce della nostra dichiarazione di totale disponibilità espressa ad inizio del nostro mandato, in occasione di un incontro con la scuola in cui si è anche parlato proprio dell'acquisto degli arredi in oggetto”.

Nuovi arredi sono già stati consegnati e montati ad inizio mese e quindi, come precisa la Clerici, ben prima del messaggio delle due insegnanti risalente a fine dicembre. Si tratta di 5.538,89 euro per l'acquisto di 12 tavoli e 72 sedie per la scuola materna e arredi e giochi per l'asilo nido.

Non solo: “Il 10 dicembre di un anno fa è stato fatto un nuovo ordinativo di acquisto per l’importo di 11.956 per i giochi nell’area esterna del plesso di via IV Novembre, sempre per i bambini dell'infanzia. Sì è poi spesso cercato di indirizzare al rapporto diretto con l’istituto donatori privati che abbiano manifestato al Comune volontà di rendersi utili”.

Le maestre, forse redarguite dalla direzione scolastica, hanno poi riscritto in chat per scusarsi di aver usato un commento forte, precisando che era diretto alle amministrazioni passate e che, invece, quella attuale si sta adoperando per nuove forniture.

Una rettifica frutto di ingerenza, secondo il gruppo consigliare di minoranza guidato da Elisabetta Sordi e composto da Elena Battaglia, Mario Bassi e Matteo Bola, al punto da farne un’interrogazione con richiesta di risposta formale per chiedere spiegazioni agli amministratori.

Ma l’assessore alla pubblica istruzione, non ci sta: “Sono rimasta veramente dispiaciuta dell'interrogazione della minoranza inviata alla nostra amministrazione. Siamo stati accusati di aver inviato una mail ufficiale alla dirigente scolastica in cui censuravamo il tono e il testo del messaggio delle due insegnanti, quindi di aver ritenuto tale messaggio meritevole di reprimenda e di correzione mediante uno strumento ufficiale ed istituzionale".

“Ci è stato anche detto – prosegue la Clerici - di aver creato un clima di intimidazione verso chi esprime dissenso personale verso l’operato dell’amministrazione comunale, tanto da pretendere una correzione all'interno della stessa chat della scuola".

“La circostanza ci ha fatto molto dispiacere – conclude la Clerici - sia per le modalità polemiche di comunicazione poco consone ad una chat tra famiglie ed educatrici, sia perché l’impegno dell’amministrazione nel cercare di rendere sempre più comoda ed utile la permanenza dei bambini all’asilo è costante”.