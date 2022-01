È Corchia il nuovo assessore della giunta pontremolese

Altri articoli in Pontremoli

venerdì, 28 gennaio 2022, 20:44

La direzione infermieristica della ASL Toscana nord ovest interviene in risposta alla denuncia della CGIL relativamente al servizio di dialisi dell’ospedale di Pontremoli sottolineando che è in atto un costante monitoraggio sul funzionamento dei servizi territoriali e ospedalieri.

lunedì, 24 gennaio 2022, 19:59

Sta per cambiare la modalità di trasmissione televisiva con il passaggio al digitale terrestre ed il comune di Pontremoli ha promosso una giornata di conferimento di vecchi televisori da avviare separatamente al recupero rispetto alla raccolta di materiali che vanno nei cassonetti dell’indifferenziata

lunedì, 24 gennaio 2022, 19:56

Un commento evidentemente di troppo, quello scritto da due insegnanti della scuola dell’infanzia di Pontremoli nella chat scuola-famiglia, è diventato la miccia che ha acceso lo scontro politico tra maggioranza e minoranza

lunedì, 24 gennaio 2022, 12:13

Non esiste una chiave originale per leggere la storia che sta attorno al “popolo di pietra”, che da decenni dimora tra le solide mura del castello del Piagnaro di Pontremoli. Non ne hanno bisogno.

sabato, 22 gennaio 2022, 19:23

Si è riunito ieri sera alle 21 in seduta straordinaria il consiglio comunale di Pontremoli. All’ordine del giorno, la surroga del consigliere Patrizio Bertolini a seguito della sua prematura scomparsa il 18 dicembre, dopo due soli mesi dall’insediamento della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Jacopo Ferri

venerdì, 21 gennaio 2022, 20:36

Se non fate ancora parte della chat genitori-maestre, non date il vostro numero e non fatevi agganciare. Si, perché non essendo un canale ufficiale di comunicazione scolastica, finisce che c’è sempre qualcuno che la usa come mezzo privato o che si lascia andare a considerazioni extra protocollo