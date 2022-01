Oltre 13 mila i visitatori delle Statue Stele al castello del Piagnaro

Altri articoli in Pontremoli

sabato, 22 gennaio 2022, 19:23

Si è riunito ieri sera alle 21 in seduta straordinaria il consiglio comunale di Pontremoli. All’ordine del giorno, la surroga del consigliere Patrizio Bertolini a seguito della sua prematura scomparsa il 18 dicembre, dopo due soli mesi dall’insediamento della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Jacopo Ferri

venerdì, 21 gennaio 2022, 20:36

Se non fate ancora parte della chat genitori-maestre, non date il vostro numero e non fatevi agganciare. Si, perché non essendo un canale ufficiale di comunicazione scolastica, finisce che c’è sempre qualcuno che la usa come mezzo privato o che si lascia andare a considerazioni extra protocollo

martedì, 18 gennaio 2022, 21:41

E’ uno stop che non convince, quello imposto dall’ordinanza regionale all’attività venatoria, sia vagante con l’ausilio del cane, sia collettiva al cinghiale che all’attività di controllo e contenimento della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva

domenica, 16 gennaio 2022, 09:42

Massima attenzione a Pontremoli sulla peste suina africana, già ribattezzata con l’acronimo PSA, malattia virale che colpisce suini e cinghiali. Non si trasmette ad altri animali ne all’uomo, per il quale non è pericolosa, ma ha pesanti ripercussioni economiche laddove colpisce

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:45

L’incidente che l’ultimo giorno dell’anno è avvenuto in via Ricci Armani a Pontremoli, in cui è rimasto coinvolto un pedone che ha riportato conseguenze rilevanti, ha offerto occasione al partito democratico di Pontremoli per riaffrontare l’annosa questione della regolamentazione del traffico nel centro storico, con particolare attenzione alle due piazze

mercoledì, 5 gennaio 2022, 19:27

Non si ferma la nuova ondata di contagi. Per questo motivo in vista dell’imminente riapertura delle scuole di ogni ordine e grado che avverrà nei prossimi giorni, il comune di Pontremoli ha deciso di riprendere la campagna gratuita di screening, finalizzandola esclusivamente ad alunni, genitori, insegnanti ed operatori scolastici