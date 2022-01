Pontremoli



Pd pontremolese: ”Urge una regolamentazione del traffico nel centro storico”

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:45

L’incidente che l’ultimo giorno dell’anno si è verificato in via Ricci Armani a Pontremoli, in cui è rimasto coinvolto un pedone che ha riportato conseguenze rilevanti, ha offerto occasione al partito democratico di Pontremoli per riaffrontare l’annosa questione della regolamentazione del traffico nel centro storico, con particolare attenzione alle due piazze.

“Le piazze del centro storico devono essere vivibili e non possono essere relegate a parcheggi”. Secondo il PD, se è compito dell’amministrazione tutelare la sicurezza dei cittadini, altrettanto lo è salvaguardare il patrimonio storico. “Come da decenni avviene nella maggior parte dei borghi, non è pensabile deturpare le pavimentazioni delle nostre piazze con strisce per parcheggi”.

L’introduzione della ZTL ha lasciato sperare in un miglioramento per il futuro ma, aggiunge il PD “Ad oggi ancora non sono chiari i criteri in base ai quali essa venga regolamentata. Ad esempio, il 31 dicembre, la ZTL risultava chiusa per via Garibaldi e piazza del Duomo, ma aperta per piazza della Repubblica. Sono incomprensibili le ragioni di questa scelta e ci chiediamo chi l’abbia decisa”.

Il PD Pontremolese non si ferma alle critiche ma propina alternative. “Le soluzioni ci sono: il parcheggio coperto in via del Seminario può offrire tutti i posti necessari e potrebbe anche fornire, se adeguatamente valorizzato, le risorse per finanziare progetti culturali, artistici e sociali da svolgere proprio nelle suddette piazze, che così diventerebbero un punto di incontro per tutti i cittadini e i turisti. Naturalmente la soluzione del parcheggio coperto dovrà tutelare adeguatamente i residenti e i lavoratori delle zone interne al centro storico”.

“L’investimento sulla regolamentazione del centro storico paga a lungo termine – conclude il PD - come dimostrano tutti i luoghi più belli d’Italia; è una scelta che non possiamo più permetterci di procrastinare per il bene di Pontremoli”.

Mi.Ca.