Pontremoli



Peste suina africana: lo stop alla caccia non convince. “Non dimentichiamoci dei lupi”

martedì, 18 gennaio 2022, 21:41

di Michela Carlotti

E’ uno stop che non convince, quello imposto dall’ordinanza regionale all’attività venatoria, sia vagante con l’ausilio del cane, sia collettiva al cinghiale che all’attività di controllo e contenimento della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva.

Fino al 31 gennaio, la sospensione riguarda tutti i 17 comuni della provincia di Massa Carrara, a seguito dei casi registrati ad inizio anno nelle vicine regioni Liguria e Piemonte, allo scopo di contenere l’infezione da peste suina africana che colpisce suini e cinghiali.

Il virus ha un elevato indice di morbilità e mortalità con conseguenze dirette ed indirette sulle produzioni della filiera agroalimentare. Il consigliere comunale delegato alla materia, Michele Lecchini, già nei giorni scorsi aveva lanciato l’allarme a Pontremoli in considerazione dell’esposizione geografica della Lunigiana ma anche della presenza dei lupi sull’Appennino che determina gli spostamenti dei cinghiali, favorendo l’espansione del virus.

E nel comune lunigianese era subito scattata una task force di sorveglianza passiva: domenica scorsa sono iniziate le battute di ricerca delle carcasse di cinghiale. Tutto questo, grazie alla sinergia tra gli operatori coordinati dalle locali ATC ed Asl Nord Ovest, e l’amministrazione comunale che ha attivato una linea telefonica dedicata 01874601235 da contattare in orari d’ufficio per segnalare eventuali avvistamenti.

Ma il divieto di caccia non convince. Simone Mori, tartufaio professionista tra i 1183 che in Italia hanno la partita iva per svolgere il mestiere. Fa anche parte del gruppo docenti di Forma Futuro, ente accreditato alla Regione Emilia-Romagna per la gestione dei corsi finanziati, ove opera come tutor nei corsi di formazione per guide ambientali ed escursionistiche.

“Vietare la caccia produrrà come risultato l’avvicinamento dei cinghiali alle case. Quando c’è stato il lockdown nel 2020, tutti abbiamo visto i caprioli e i cinghiali avvicinarsi ai centri abitati”.

Quali alternative, allora? Mori non ha dubbi: “Intanto vanno messi in sicurezza gli allevamenti con tutto ciò che serve: dalla disinfezione alla sanificazione, alle recinzioni a maglia sciolta, o elettrosaldate e quant’altro. Poi, in questa fase la caccia va aperta perché comunque ci sono branchi di lupi sull’Appennino che muovono i cinghiali per numerosi chilometri a notte. Quindi il divieto di caccia non li ferma”.

Il concetto è chiaro: “Se si chiude la caccia, i cinghiali si avvicinano alle case in cerca di protezione in fuga dai lupi e dunque aumenta il rischio di trasmettere l’infezione entro gli allevamenti”.

Anche il giudizio dei cacciatori non è distante dal parere dell’esperto tartufaio e se ne fa portavoce Francesco Marafetti che ribadisce la questione della presenza dei lupi ed aggiunge: “Oltretutto la caccia al cinghiale è chiusa dal 9 gennaio. Per quanto riguarda poi il divieto alla restante attività venatoria, ritengo che se il problema sono i cinghiali, bisognerebbe concentrarsi sui cinghiali pensando magari a far controlli a campione sui capi per monitorare la diffusione della malattia”.

C’è anche la questione di provvedimenti a macchia adottati dalle regioni: “Ad oggi la caccia è ancora aperta nella vicina provincia di Spezia. Quindi – secondo Marafetti - sarebbe opportuno emanare misure omogenee almeno tra aree limitrofe”.

Intanto l’ordinanza regionale incoraggia ad accelerare la macellazione dei suini negli allevamenti familiari, ad intensificare e rafforzare la vigilanza sulle movimentazioni degli animali sensibili e la verifica delle condizioni di biosicurezza degli allevamenti.

Stamattina anche la Conferenza dei sindaci della società della salute della Lunigiana ha parlato di peste suina africana. Il direttore Amedeo Baldi in esito all’assemblea ha dichiarato: “E’ stato deciso di effettuare una comunicazione attenta ai cittadini e alle categorie previste nelle raccomandazioni, tramite comunicati stampa del Dipartimento di Prevenzione e affissione di poster e locandine”.