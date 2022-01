Pontremoli



Pontremoli si prepara alla festa patronale tra benemerenze ai cittadini ed il tradizionale falò

domenica, 30 gennaio 2022, 21:38

Pontremoli si prepara alla festa patronale del 31 gennaio. Il gruppo “Falò di San Geminiano” si adopererà, come di consueto, all’accensione serale di un falò simbolico ad altezza d’uomo, sul greto del torrente Verde, per mantenere viva e tramandare la tradizione cittadina. Nel rispetto delle norme anticovid, dunque, il falò si farà evitando, però, assembramenti nel rispetto degli accordi con le istituzioni. Pertanto, nel comunicato del gruppo alla cittadinanza, viene rivolto l’invito a non partecipare in loco.

Ma San Geminiano è anche l’occasione per omaggiare alcuni cittadini che si sono distinti per il loro operato in qualsivoglia settore, regalando lustro alla città.

Ogni anno, infatti, l’amministrazione comunale individua tre persone-azioni simbolo di orgoglio pontremolese: che siano privati cittadini, associazioni, progetti o realtà, comunque divenute parte integrante della comunità e del territorio.

La consegna delle civiche benemerenze è un appuntamento importante per il comune di Pontremoli che anche quest’anno, come già accaduto nel 2021, a causa del covid si trova a dover rinunciare alla tradizionale cerimonia pubblica, optando per un appuntamento più contenuto. Per questo lunedì 31, nelle stanze del Teatro saranno presenti solo gli amministratori e coloro che verranno insigniti di tale merito, ai quali verranno consegnate una pergamena ed una targa di riconoscimento.

Questi i tre nominativi pensati e fortemente sostenuti dall’amministrazione: il maestro Riccardo Madoni, da trent’anni direttore artistico della Musica Cittadina di Pontremoli. Natalino Benacci, penna fine ed elegante, esperto di storia, cultura e tradizioni del territorio, testimone di numerosi fatti di cronaca e non solo, fine conoscitore delle potenzialità del comune di Pontremoli, valorizzatore delle sue bellezze e di tutto ciò che concerne il vissuto della città. A lui va la seconda civica benemerenza di quest’anno, per il suo sessantesimo anniversario di attività giornalistica comprendente la radio, la tv e la carta stampata.

Ci sono poi persone che con la propria attività contribuiscono a mantenere “in vita” luoghi altrimenti a rischio spopolamento, in cui le fasce più deboli, come gli anziani, sarebbero forse più soli, meno coinvolti nella vita “di paese”. Persone come Maria Lina Ferrari, che con la sua attività di ristorazione nella frazione di Succisa Pollina, ha saputo valorizzare un territorio attraverso la cucina di prodotti locali, garantire un punto di aggregazione per gli abitanti e attrarre turisti e visitatori grazie alla sua prelibata cucina.

In occasione della consegna delle civiche benemerenze da parte del sindaco Jacopo Ferri, saranno inoltre consegnati insieme al vicesindaco ed assessore al turismo, Clara Cavellini, i premi della quinta edizione de “L’Angolo del Natale 2021”, già anticipati e quindi finalmente consegnati nelle mani dei vincitori: sui primi tre gradini del podio rispettivamente la Corale Santa Cecilia, il Centro Diurno Alzheimer Pontremoli e la frazione di Gravagna Montale, seguiti a ruota dall’Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli, dall’Rsa di Porta Parma, dalla Pro Loco del Piagnaro “Mani e Menti” e dal negozio “Passione caccia e pesca”. Menzione speciale per il Cral Dipendenti Ospedalieri di Pontremoli. Un pomeriggio ricco quindi che, anche per quest’anno, sarà vissuto in maniera “ristretta”, ma comunque sentita e con tutti gli onori e le attenzioni che merita.

Michela Carlotti