Pontremoli



Replica di Ferri sulla viabilità in Valdantena: “La minoranza si dimentica volutamente delle colpe della provincia”

sabato, 1 gennaio 2021, 20:22

Non si è fatta attendere la risposta dell’amministrazione comunale pontremolese alle accuse dell’opposizione sui ritardi nei lavori alla SP42 del Cirone chiusa da settembre per la messa in sicurezza del ponte in località Casalina e sulle criticità registrate nella strada comunale utilizzata in alternativa e che collega Molinello a Casalina passando per Previdè.

“È singolare che la minoranza non rivolga in primo luogo alla sua maggioranza in provincia le domande sul perché i lavori sul ponte di Casalina lungo la strada provinciale siano ancora drammaticamente indietro”.

“Peraltro – spiega il sindaco Jacopo Ferri - se si è potuto viaggiare fino a settembre su tale strada è stato proprio grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale e ai denari dei cittadini di Pontremoli: circa 30mila euro utilizzati per allestire e gestire il ponte Bailey sostitutivo, trovato dal comune e installato dopo non poche perdite di tempo nell’ottenere l’autorizzazione della provincia”.

Per quanto riguarda la strada comunale, l’amministrazione pontremolese afferma: “Senz’altro la strada comunale potrebbe essere meglio sistemata, ma la minoranza dovrebbe già sapere che l’amministrazione ha investito circa 80mila euro per sistemare i versanti in frana con apposite reti di contenimento, oltre che essere intervenuta con vari interventi riparatori ai muretti, buche e altro”.



Inoltre, “Nelle recenti settimane, si è data assoluta priorità a quella strada per le operazioni di salatura e sgombero neve, proprio per cercare di andare incontro alle difficoltà a cui sono già costretti gli abitanti e sono state pulite le cunette nel tratto di strada più pericoloso”.



“E’ giusto anche evidenziare – aggiungono gli l’amministratori comunali – ma la minoranza forse non se n’è informata, che la gestione e la regolazione del semaforo che disciplina il transito sulla strada comunale è affidata alla ditta incaricata dalla provincia che sta lavorando sul ponte e che, peraltro, spesso è dovuto intervenire per riparare sabotaggi”.



Piuttosto, conclude Ferri: “Farebbe comodo che la provincia ci restituisse i 30mil euro del ponte Bailey utilizzato sulla SP 42 così da poterli investire subito sulla ulteriore manutenzione di quella comunale. Oppure, sarebbe anche utile che la provincia rispondesse alla nostra proposta di reinstallare il Bailey per l’inverno e proseguire con i lavori del ponte a primavera”.



M.C.