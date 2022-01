Pontremoli



Sta per arrivare il digitale e Pontremoli smaltisce le vecchie Tv

lunedì, 24 gennaio 2022, 19:59

di michela carlotti

Sta per cambiare la modalità di trasmissione televisiva con il passaggio al digitale terrestre ed il comune di Pontremoli ha promosso una giornata di conferimento di vecchi televisori da avviare separatamente al recupero rispetto alla raccolta di materiali che vanno nei cassonetti dell’indifferenziata.

È, infatti, iniziato a tutti gli effetti il riassestamento delle frequenze tv e quindi occorreranno nuovi televisori o decoder perché quelli più vecchi non saranno in grado di visualizzare i canali.

Il processo è iniziato il 3 gennaio e si concluderà il 30 giugno ma sta avvenendo in maniera graduale, coinvolgendo le varie regioni in momenti diversi: la Toscana sarà interessata nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno, insieme a Liguria, Umbria, Lazio e Campania. In quella fase bisognerà risintonizzare la tv e potrebbe essere necessario farlo anche più volte a distanza di pochi giorni.

La Sardegna è stata di fatto la prima regione ad aver concluso questo riordino delle frequenze: era partita il 15 novembre ed ha concluso il 4 gennaio. Dopodiché, il processo è slittato in tutte le altre regioni. Le prime che tornano ad esserne interessate, dal 3 gennaio fino al 9 marzo, sono Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia con esclusione della provincia di Mantova e le province di Piacenza, Trento e Bolzano. Dal 9 febbraio fino al 14 marzo il riordino interesserà Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna. Dal 1 marzo al 15 maggio toccherà a Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche.

Una prima fase della migrazione al nuovo standard tv è partita il 20 ottobre quando le varie emittenti hanno deciso su base volontaria i canali tematici da passare alla nuova modalità di trasmissione mpeg4, optando solo per quelli tematici e lasciando stare tutti gli altri che, infatti, hanno continuato ad essere visibili.

Per gennaio 2023, però, è prevista la migrazione definitiva al nuovo standard tv con il passaggio alle trasmissioni con codifica DVB-T2. Ma già dall’8 marzo di quest’anno, chi ha un vecchio televisore, acquistato prima del 2010 circa e non in HD, potrebbe non essere più in grado di visualizzare alcun canale, così come già ora non può vedere i canali tematici. Dopo questo passaggio occorrerà possedere un televisore con nuovo sistema di codifica o un decoder esterno.

C’è ancora un po’ di margine, dunque, ma a Pontremoli non si vuol perder tempo. Così, su iniziativa del presidente del consiglio Michele Lecchini, d’intesa con gestore del servizio rifiuti Ersu spa, venerdì scorso in piazza Macelli a Pontremoli sono state effettuate quattro ore di ritiro straordinario per un totale di 76 vecchi televisori che i cittadini hanno depositato al punto di raccolta, sotto stretto controllo del personale dedicato del gestore.

“Avevamo ricevuto svariate richieste da parti di cittadini relative allo smaltimento dei vecchi televisori. Con questa iniziativa che ha pienamente realizzato l’obiettivo – spiega Lecchini - abbiamo anche evitato il rischio dell’abbandono incontrollato dei vecchi apparecchi nell’ambiente”.

Per l’acquisto di decoder o nuove tv, il MiSE (ministero dello sviluppo economico) ha reso disponibili degli incentivi: il Bonus TV ISEE 20.000, il Bonus TV Rottamazione ed un nuovo Bonus per ultrasettantenni.

Il Bonus TV Rottamazione prevede uno sconto del 20 percento sul prezzo d’acquisto fino ad un massimo di 100 euro direttamente in cassa sull'acquisto di un nuovo TV a fronte del conferimento di uno vecchio acquistato prima del 22 dicembre 2018, da inviare al circuito RAEE (raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Per accedere al Bonus TV Rottamazione bisogna essere in regola con il canone RAI.

Il Bonus TV ISEE 20.000 prevede, invece, uno sconto diretto in cassa fino a un massimo di 30 euro per l'acquisto di TV e Decoder idonei al nuovo standard trasmissivo.

C’è poi il nuovo Bonus speciale per gli ulta 70enni, con un reddito da pensione fino a 20.000, che possono farsi consegnare direttamente a casa il nuovo decoder.

Le agevolazioni sono cumulabili tra loro e saranno valide fino al 31 dicembre 2022.