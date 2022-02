Pontremoli



Maggioranza pontremolese: spunta il gruppo di Lecchini. Noie per la Cavellini

sabato, 5 febbraio 2022, 13:52

di michela carlotti

Schermaglie in seno alla maggioranza pontremolese, oppure battesimo di nuove alleanze di partito?

Oggi il presidente del consiglio Michele Lecchini, ha annunciato formalmente la costituzione di un nuovo gruppo di maggioranza di cui risulta, al momento, unico componente.

“La presente – si legge nella nota a firma Lecchini indirizzata al sindaco - per comunicare che, a far data da oggi sabato 5 febbraio 2022, il sottoscritto consigliere eletto con la lista “Cara Puntremal” uscirà dal gruppo consigliare di maggioranza e formerà un gruppo che sarà denominato “Pontremoli Viva”. Resta sottintesa la fedeltà alla linea politica del sindaco e dell’attuale maggioranza”.

Un gruppo che, a partire dal nome, la dice lunga: Italia Viva viene, infatti, ad essere rappresentato in consiglio comunale e lo fa con dichiarazione d’intenti all’insegna dell’unità. Un disegno politico che vede, dunque, la formazione di una coalizione di maggioranza composta, a Pontremoli, da forze del centro destra e del centro sinistra, rispecchiando quell’indirizzo già emerso a livello nazionale in concomitanza con l’elezione del presidente della repubblica e che tende alla formazione di un grande schieramento di centro.

Ma a Pontremoli la situazione è più complessa e se è vero che questa lettura del fatto rafforza la stessa coalizione amministrativa pontremolese, allargandone le alleanze e le basi su cui poggia con l’ingresso di Italia Viva, è altrettanto vero che in seno alla maggioranza non sono mancate schermaglie in occasione delle elezioni provinciali di dicembre e, forse, nate ancor prima in occasione delle stesse elezioni comunali di ottobre che hanno portato l’attuale maggioranza in sella al governo della città.

Michele Lecchini, ex assessore della giunta Baracchini, era rimasto fuori dalla nuova giunta per una manciata di voti: si mormora che beffarda sia stata, a riguardo, l’omonimia con l’altro candidato di lista Massimo Lecchini. Voti persi, dunque, che avrebbero precluso l’assessorato a Lecchini che avrebbe poi restituito l’offesa all’omonimo Massimo Lecchini, non appoggiando la sua candidatura alle elezioni provinciali di dicembre.

Così Massimo Lecchini non è riuscito ad essere eletto in consiglio provinciale e, all’indomani dell’esito delle consultazioni, ha espresso tutto il suo disappunto rassegnando le dimissioni dalla carica di capogruppo di maggioranza e dichiarandosi deluso per non aver ricevuto l’appoggio compatto della maggioranza pontremolese che gli ha fatto mancare due voti cruciali.

Michele Lecchini, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di aver votato un candidato di Italia Viva, mentre è rimasto nell’ombra l’autore dell’altro voto mancato a Massimo Lecchini, dirottato su Italia Viva.

Ma se la matematica non è un’opinione, i conti sono presto fatti ed è chiaro che l’altro voto andato ad Italia Viva alle provinciali è della vicesindaco Clara Cavellini.

Tuttavia, per il momento, la Cavellini continua a tenere i piedi in due scarpe: candidata per Italia Viva alle regionali del 2020, elettrice del candidato Italia Viva alle recenti provinciali, vicesindaco dell’attuale maggioranza pontremolese di centro destra, ora che Michele Lecchini è uscito allo scoperto creando il gruppo consigliare di Italia Viva, lei continuerà con il gioco delle tre carte o si assumerà definitivamente la responsabilità di compiere una scelta coerente nel solco tracciato da Lecchini?