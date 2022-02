Pontremoli



Pontremoli, opposizione interroga l’amministrazione su Pnrr e mensa scolastica

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:59

Il PNRR è un’opportunità “straordinaria ed irripetibile” che non va persa. A dichiararlo sono i consiglieri dell’opposizione pontremolese, Elisabetta Sordi, Elena Battaglia, Mario Bassi, Matteo Bola, che sul punto hanno presentato un’interrogazione al sindaco ed alla giunta.

Chiedono quali siano i bandi già aperti a cui l’amministrazione intende partecipare o abbia già partecipato, quali siano le linee di indirizzo sulle quali si prepareranno i progetti dei bandi futuri, se sia stato scritto un documento che indichi le priorità e se è intenzione dell’amministrazione individuare una figura interna o esterna di riferimento per gli eventuali bandi.

Ma il gruppo non si ferma qui: ha presentato una seconda interrogazione sul servizio mensa scolastica degli istituti Ferrari e Tifoni, sospeso dalla ripresa della scuola dopo le vacanze natalizie, dal giorno 10 gennaio.

Il gruppo accusa l’amministrazione comunale di aver informato le famiglie con comunicazioni successive che individuavano il termine della sospensione a fine gennaio.

I consiglieri di minoranza chiedono, allora, se tale sospensione sia stata presa in accordo con le famiglie, soprattutto a fronte del fatto che in comuni limitrofi il servizio si svolge regolarmente pur sussistendo criticità dal punto di vista della sicurezza analoghe alla situazione odierna: “Li si sono trovate soluzioni che hanno consentito di contenere il rischio covid per i bambini mantenendo l’offerta formativa, come ad esempio la turnazione delle classi in mensa e la possibilità di mangiare in aula”.

I consiglieri di opposizione, inoltre, evidenziano i notevoli disagi che il perdurare della sospensione può creare alle famiglie che hanno selezionato il tempo pieno come modulo scolastico.

Pertanto, l’interrogazione chiede conto agli amministratori: “E’ stato interpellato l’ufficio igiene o altra autorità sanitaria in merito prima di assumere tale decisione; nello specifico quale istruttoria sia stata condotta in merito; sono state valutate altre opzioni, come ad esempio l’alternanza delle classi in

mensa e in aula, soluzione che l’anno scorso ha consentito di mantenere la mensa aperta”.

Infine, i consiglieri di minoranza chiedono anche conto della scelta degli amministratori di promuovere un servizio di doposcuola, da svolgersi presso il Centro Giovanile, prevedendo pranzo al sacco e attività di laboratori compiti.

Mi. Ca.