"Accademia di Belle Arti, massimo supporto a Luciano Massari"

mercoledì, 18 dicembre 2019, 16:23

di consulta degli studenti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera dei rappresentanti della Consulta degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara a sostegno della direzione didattica dell'istituto.



"Con la presente, in virtù dei ripetuti attacchi a mezzo stampa subiti, gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, intendono esprimersi a sostegno della direzione didattica dell’istituto in merito alle azioni diffamanti che hanno colpito duramente l’Accademia e la figura del Direttore Luciano Massari.



Negli ultimi 3 anni, che hanno visto a capo della struttura il nostro attuale direttore, eletto al secondo mandato con quasi l’unanimità dei docenti, abbiamo potuto constatare una palese e chiara crescita dell’offerta formativa; abbiamo a disposizione nuovi corsi di II livello, la gestione dei monte ore ha subito cambiamenti positivi, sono stati effettuati investimenti atti a migliorare le strutture e le strumentazioni necessarie per una buona e prolifica attività didattica.



Abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con artisti di fama mondiale quali Maurizio Cattelan e Jeff Koons, le attività formative extracurriculari a nostra disposizione sono aumentate in numero e soprattutto qualità, sono state effettuate numerose convenzioni con altri enti sia pubblici che privati; abbiamo assistito a numerose conferenze, convegni, partecipato attivamente a mostre, workshop, tirocini e concorsi spesso con eccellenti risultati, dimostrando il buon funzionamento della didattica presso l’Accademia di Carrara. Grazie ai corsi della Summer School, strategicamente strumentalizzata, l’accademia è aperta praticamente a ciclo continuo e, per gli studenti interni i costi di frequenza ai corsi, comprensivi di materiali, sono molto agevolati. Solo pochi anni fa tutto questo non ci sarebbe sembrato possibile, adesso grazie all’incessante lavoro degli organi dirigenti finalmente viviamo in un ambiante di reale Alta Formazione Artistica. Amiamo la nostra Accademia e siamo grati delle occasioni di crescita, non scontate, che ci vengono quotidianamente proposte.



La nostra scuola è in costante crescita, tuttavia ci troviamo a scontrarci con azioni meschine e diffamanti nei confronti della dirigenza, esse frenano il percorso intrapreso e ricadono irrimediabilmente su di noi, unici veri utenti dell’istituto. Le azioni di cui sopra, esposte puntualmente dai giornali locali, spesso sotto forma di gossip, ovviamente finiscono per diventare voce di corridoio come un lungo telefono senza fili, cibo gustoso per alcuni docenti, coadiutori e amministrativi che passano il tempo (in orario di servizio) dilettandosi ad organizzare veri e propri salotti nei corridoi e alle macchinette del caffè. I ragazzi si ritrovano involontariamente ad ascoltare discussioni diffamanti e argomentazioni false messe in piedi dal personale, le quali finiscono per creare confusione soprattutto tra gli studenti più giovani e distrarre dall’unica cosa che conta all’interno di un luogo d’istruzione: la crescita professionale e personale dei propri allievi; tutto questo costringe i rappresentanti della consulta e i rappresentanti di scuola ad occuparsi di ristabilire l’ordine e appianare preoccupazioni futili e dubbi tra gli studenti, con conseguente perdita di tempo ed energie che dovrebbero essere dedicate a progetti creativi per la collettività.



Finalmente, dopo anni di scura staticità, viviamo un movimento ricco e luminoso, che ci consente di sperimentare percorsi inclusivi e poliedrici, ricchi di occasioni di confronto e collaborazione; purtroppo, a causa dell’atteggiamento distruttivo di alcuni, ci troviamo ad inciampare durante la nostra corsa, in ostacoli a nostro parere fuorvianti e tensivi, che ci distraggono dal nostro scopo primario: diventare consapevoli professionisti dell’arte. Dissociandoci con forza da ogni espressione diffamante, negativa o ricca d’odio, caratteristica impropria soprattutto nel settore artistico, dichiariamo massimo supporto a Luciano Massari, ringraziandolo per il lavoro che quotidianamente svolge e svolgerà. Chiediamo alla stampa, a tutto il personale dell’Accademia e soprattutto agli organi competenti di non interrompere o intralciare questo flusso di progresso positivo, ricordando che ogni azione intrapresa per invidia, conflitti personali o motivi politici nei confronti dell’istituto e del suo direttore, ricade irrimediabilmente su di noi, sul nostro processo formativo e quindi, sul futuro della società".