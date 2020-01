Rubriche



Prosegue con successo la mostra sul Canova

martedì, 31 dicembre 2020, 18:33

Prosegue con ampio successo di pubblico e della critica la mostra intitolata "Canova - Il viaggio a Carrara" che si tiene presso il CARMI - Museo Carrara e Michelangelo nell'ottocentesca Villa Fabbricotti, in programma fino al 10 giugno 2020, imperniata sul duraturo rapporto tra l'artista veneto riconosciuto massimo esponente della scultura Neoclassica e Carrara, la capitale internazionale del marmo.

I curatori hanno dato vita ad un dialogo tra cinque preziosi gessi originali ed alcuni preziosi documenti conservati presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che vanta una ricca gipsoteca e che proprio nel 2019 ha celebrato i suoi 250 anni della fondazione. Di fatti la fondazione ufficiale dell'Accademia di belle arti di Carrara avvenne il 26 settembre 1769 e vide come patrona Maria Teresa Cybo-Malaspina, duchessa di Massa e principessa di Carrara (che a quel tempo era un principato), moglie di Ercole Rinaldo d'Este, duca di Modena.

Come dichiarato in occasione della presentazione del catalogo della mostra: “Questa mostra - spiega l’Assessore Federica Forti - è un dialogo inedito tra due linguaggi: quello materiale della scultura e quello smaterializzato del video. Poche opere, tutte originali, quelle esposte, solitamente custodite nella Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti, opere che si rivelano al pubblico nel loro splendore, attraverso gli allestimenti sapientemente pensati da Magister. Un rimando continuo di visioni simultanee che collocano visivamente l’opera nella sua dimensione sacra e atemporale, ma al tempo stesso approfondiscono visivamente molti particolari o punti di vista che sfuggirebbero alla sola visione della scultura. Anche le lettere e i contratti originali sono fonti per ricostruire una storia che intreccia Antonio Canova e Carrara attraverso la Famiglia Del Medico”.

Molto coinvolgente il percorso multimediale dell'esposizione, che si avvale della narrazione al pubblico dalla voce di Adriano Giannini con le musiche del violoncellista Giovanni Sollima. Ad arricchire l'offerta delle opere fisiche all'interno del ricco universo creativo dell'artista sono presenti svariate lettere dell'Archivio di Stato di Massa, oltre ad un contratto, finora sconosciuto, del 1783 tra il conte Del Medico Staffetti e Antonio Canova (Collezione Andrea Sarteschi, Sarzana) per l'acquisto dei blocchi di marmo necessari per la creazione del monumento funerario di Papa Clemente XIV (ubicato ad oggi in una chiesa romana).



