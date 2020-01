Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ci dissociamo dallo sciopero delle "Sardine" massesi"

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:07

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera dei rappresentanti d’istituto di Istituto Alberghiero G.Minuto, Liceo G.Pascoli, Liceo E.Fermi e IIS A.Meucci in cui si dissociano dalla manifestazione delle "Sardine" massesi.



"Dopo aver appreso dalla stampa che le “Sardine” massesi stanno organizzando uno sciopero degli studenti per lunedì 13 gennaio in merito ai fatti recentemente accaduti nelle scuole superiori del territorio, come rappresentanti d’istituto di Istituto Alberghiero G.Minuto, Liceo G.Pascoli, Liceo E.Fermi e IIS A.Meucci, ci dissociamo dalla suddetta manifestazione.



Come studenti ci stiamo organizzando per scendere in piazza venerdì 17 gennaio e lo faremo come liberi studenti e senza infiltrazioni politiche e partitiche di alcun tipo.



Chiediamo quindi alle Sardine, così come a qualsiasi altro movimento o partito politico, di non intromettersi nelle nostre manifestazioni e di non sfruttare noi studenti per i propri fini politici.



Scenderemo in piazza pacificamente, senza alcun colore politico, per chiedere a gran voce maggior riguardo per la sicurezza degli studenti.



Nessun altro sciopero, se non da noi comunicato, sarà rappresentativo delle nostre volontà.



Invitiamo anche i genitori e professori a partecipare alla nostra manifestazione e certi di una forte partecipazione vi aspettiamo Venerdì 17 per un pacifico corteo tutti insieme, al fine del quale chiederemo un incontro con il Presidente della Provincia".