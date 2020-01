Rubriche : lettere alla gazzetta



"PS e RU incompleti?"

mercoledì, 8 gennaio 2020, 13:14

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta delle associazioni ambientaliste locali inviata al sindaco del comune di Massa, all’architetto Venicio Ticciati, all’ingegnere Aldo Ianniello e all’ingegnere Enrico Becattini su predisposizione mappa dei siti di cava e completamento del RU.

"In considerazione dell'imminente approvazione dei PABE, visto l’attuale quadro conoscitivo del Piano Strutturale risalente al 2009, si chiede che venga effettuato PREVENTIVAMENTE l'aggiornamento del QC del PS, risultando di primaria importanza l’effettiva conoscenza della reale localizzazione, nel contesto ambientale del territorio, delle attività estrattive in esercizio o di nuova previsione.

Si segnala in proposito che risulta utile, quale elemento di supporto conoscitivo e storico, il materiale elaborato dall'Amministrazione nel 1971, a disposizione dell'ufficio cave e dell'ufficio demanio, dove sono indicati in cartografia/mappa i beni comunali, i beni privati e i terreni comunali destinati da sempre all’attività estrattiva (v. allegato 1 alcuni esempi).

E’ priva di base normativa la proposta presente nel Regolamento Urbanistico in approvazione che vorrebbe utilizzare, in sostituzione della apposita mappa prevista dal RU, la cartografia e mappatura delle aree contigue di cava del Parco delle Apuane.

Risulta pertanto irricevibile in quanto tali aree invadono i siti Rete Natura 2000 e non rispettano lo stato di fatto delle aree estrattive comunali a danno della collettività (all. 2 l’esempio del sito estrattivo della Tambura quale si evince dalla cartografia del Parco: a confronto area contigua di cava e reale area estrattiva)

Ricordiamo inoltre che l’Amministrazione deve, PREVENTIVAMENTE all’approvazione dei PABE, indicare le zone di reperimento dei materiali storici assenti dal quadro conoscitivo del RU, e l’incarico di ricerca non può certo essere affidato al Centro di Geotecnologie che risulta in chiaro conflitto di interesse, essendo l’estensore dei PABE.

Chiediamo che, PREVENTIVAMENTE all’approvazione dei PABE, l’amministrazione perimetri le attuali aree estrattive in concessione, secondo quanto disposto dalla normativa regionale, art. 25, per evitare danno erariale.

Inoltre, per una più completa lettura del territorio, si propone che la mappa dei siti di cava segnali anche i vincoli sovraordinati (v. mappa A 18 a del quadro conoscitivo del febbraio 2009), l’area Parco e i siti Rete Natura 2000 (v. tavola A 19 a febbraio 2009).

Cordiali saluti"

CAI Massa presidente Sauro Quadrelli

Gruppo di Intervento Giuridico onlus presidio Apuane referente Alberto Grossi

Legambiente circolo Massa e Montignoso presidente Francesco Rossi

Italia Nostra Massa e Montignoso referente Bruno Giampaoli

La Pietra Vivente presidente Elia Pegollo

WWF Toscana nordoccidentale vicepresidente Luca Giannelli