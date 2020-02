Rubriche : lettere alla gazzetta



Associazione l’Assiolo: "Salviamo il lago di Porta"

lunedì, 24 febbraio 2020, 08:54

di Giannelli Gianluca

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento del presidente dell’associazione l’Assiolo Gianluca Giannelli a proposito della situazione in cui si trova il lago di Porta e della necessità di tutelarlo al massimo:

Circa 800 uccelli tra i quali assolute rarità, osservati in un giorno da esperti ornitologi delle Università Toscane, decine di appassionati foto-naturalisti provenienti da tutta Italia che hanno individuato l’Area Protetta di Porta un sito tra i più prolifici di splendide immagini, che rafforzano, sulle rotte di migrazioni e presenze stanziali di avifauna acquatica l’importanza Comunitaria.

Fauna ittica di varie specie che purtroppo non si interscambiano con l’esterno dell’area a causa di cattiva gestione da parte dei Comuni nella salvaguardia dell’Area con progetti di conservazione e biodiversità che neanche lontanamente i nostri Amministratori riescono a comprendere. Piante, fiori, arbusti, florescienze e piante acquatiche che ancora stanno resistendo nell’area umida, ma che stanno sistematicamente scomparendo, in un attacco senza precedenti alla naturalezza del territorio Apuo-Versiliese a discapito dell’avanzata di cemento e catrame e speculazioni varie, sono ormai come in un museo, amorevolmente custodite da volontari in loro difesa.

Dalla Regione e dalla Comunità Europea si trovano finanziamenti per le più strampalate iniziative e non si trova un euro per ristrutturare la Casina Mattioli, agognato Centro Visita e di Educazione Ambientale, che miseramente sta cadendo a pezzi nella più desolante incuria, osservatori ornitologici che in tutte le aree protette sono presenti, qua non se ne vede in lontananza e le poche strutture presenti, faticosamente realizzate dai volontari, o sono state date alle fiamme o vandalizzate, per non parlare dei furti delle imbarcazioni usate per la manutenzione e lo studio scientifico dell’area, le pressioni e le minacce ai Volontari da parte di chi vorrebbe utilizzare quest’area a suo uso e consumo.

Un Lago di Porta circondato da mille minacce, fuochi artificiali e lancio di lanterne cinesi abusive, attività canore che disturbano gli animali, inquinamento luminoso, discariche abusive di ogni genere, abusi edilizi che nascondono strade di epoca Romana ( 170 a.c. ).

Ci si preoccupa dei “ Puzzi “ ma non dei continui fuochi di vegetazione e plastica che nella zona tutti i giorni inquinano l’ambiente e minacciano la salute della gente, si è mai controllato i livelli di diossina nel territorio? E non si dica che i nostri concittadini amano il Lago di Porta, noi non vediamo amore ma cattiveria, come le zampe di capriolo fatte ritrovare alcuni giorni fa e l’uccellino con trafitto gli occhi con gli auguri di Pasqua di alcuni anni orsono, se Dio si è fermato a Eboli, lo Stato si è fermato prima del Lago di Porta.