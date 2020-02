Rubriche : lettere alla gazzetta



Coronavirus: "Codogno non è un paese famigerato"

mercoledì, 26 febbraio 2020, 18:38

di Valerio Esposti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un abitante del Lodigiano che ha, giustamente, fatto rilevare come la parola famigerato contenuta nell'articolo sulla 'fuga' di alcune famiglie in provincia di Massa Carrara e riferito a Codogno, paese epicentro del contagio, non sia il più adatto. E ha ragione:



Mi chiamo Valerio Esposti, abito a Sant'Angelo Lodigiano (LO), comune che dista una trentina di chilometri dalla cosiddetta "zona rossa". Non sto a elencare i tanti disagi e le svariate problematiche che stanno vivendo le migliaia di persone costrette loro malgrado a giorni di isolamento.

Ho letto per puro caso l'articolo di oggi intitolato: Dodici famiglie di Codogno fuggite alla Partaccia: sgomento tra i residenti, in cui si legge : ben dodici famiglie provenienti sempre dall'ormai famigerato paese lombardo epicentro del contagio italiano, si sono, invece, rifugiati, nelle loro case nei camping della Partaccia, senza aver, tuttavia, avvertito nessuno della loro presenza.

Fermo restando il comportamento irresponsabile dei soggetti in questione e la comprensibile preoccupazione di chi abita nelle vostre zone, utilizzare l'appellativo "famigerato" suscita altrettanto sgomento (e rabbia): soprattutto in noi, gente del Lodigiano.

Chi abita a Codogno o negli altri comuni della "zona rossa" non sta sicuramente passando giorni lieti e nemmeno ha scelto di stare in quarantena. Nessuno di loro voleva - e nemmeno vuole - tanta notorietà in negativo. Sono persone che con grande dignità e compostezza stanno fronteggiando numerose difficoltà quotidiane.

Scrivere "famigerato" riferendosi a Codogno è gratuito e offensivo: non ha nulla a che vedere con la cronaca. Un aggettivo del genere si presta a chi delinque o commette crimini. Il nostro territorio tutto, il Lodigiano, è già stato sufficientemente danneggiato da una situazione che nessuno ha mai voluto o desiderato. Vi invito a rimuovere quella parola, "famigerato", inopportuna e fuori luogo. Personalmente, da giornalista, non l'avrei mai scritta.