"Governo integri il Milleproroghe con necessario emendamento"

sabato, 22 febbraio 2020, 14:25

di fenapi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta della Fenapi Massa-Carrara rivolta ai parlamentari della provincia.



"Evitiamo di richiamare riferimenti legislativi e di utilizzare terminologia tecnica e politichese preferendo evidenziare in concreto la problematica rispetto alla quale auspichiamo un pronto intervento dei Parlamentari apuani affinché venga rimossa una dimenticanza da parte del Governo in sede deliberante.

La Finanziaria prevede, dal 01 Gennaio 2020, per consentire ai cittadini di beneficiare delle relative detrazioni fiscali che determinati pagamenti di servizi siano pagati con modalità tracciabili. Poiché la platea degli utenti che hanno esigenza di cure mediche e sanitarie è molto vasta e che si presume non a conoscenza completa delle disposizioni legislative, giustamente era stato previsto di posticipare al 01 aprile tale succitata modalità per consentire ai cittadini che le somme pagate in contanti nel primo periodo 2020 potessero beneficiare della detrazione fiscale del 19% a valere nella dichiarazione dei redditi 2021. Ma in sede di trascrizione e approvazione del cosiddetto Milleproroghe si è dimenticato di inserire il necessario emendamento per posticipare l’entrata in vigore delle nuove regole di pagamento, provocando una penalizzazione a coloro, prevalentemente pensionati, che hanno dovuto comunque affrontare delle spese mediche o acquistare supporti medici sanitari nel primo periodo del 2020.

Ciò posto ci appelliamo alla sensibilità, politica e sociale, dei Parlamentari affinché il Governo provveda a rimediare a tale odiosa dimenticanza integrando, in sede di conversione, il Milleproroghe con il necessario emendamento, affinché le spese sostenute dai cittadini, e soprattutto pensionati, possano essere portate in detrazione a tutti gli effetti".