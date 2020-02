Rubriche



Navigare in rete: i consigli degli esperti per farlo in sicurezza

mercoledì, 26 febbraio 2020, 13:58

La diffusione di internet ha raggiunto numeri a dir poco clamorosi. In Italia, secondo una ricerca, sono 54,8 milioni gli utenti che utilizzano la rete. Un numero in crescita di 11 milioni rispetto all'anno precedente. Ciò significa che il 92% degli abitanti si è connesso alla rete. Inoltre, gli italiani attivi sui social network nel 2019 sono stati 35 milioni, circa 6 persone su 10, pari al 59% della popolazione. Numeri, questi, che ben spiegano la portata e l'importanza del mondo di internet. Inoltre nello scorso anno gli abitanti della penisola hanno trascorso mediamente 6 ore e 4 minuti su internet e 1 ora e 51 minuti sulle piattaforme social. Gli italiani, inoltre, hanno dedicato circa 44 minuti alla fruizione di musica in streaming e hanno trascorso in media 2 ore e 57 minuti guardando la televisione.



Per quanto riguarda, invece, la classifica dei social più utilizzati, YouTube è al primo posto del podio, seguito da WhatsApp e Facebook. Insomma, un utilizzo costante e continuo che richiede una certa accortezza per evitare spiacevoli problemi durante la navigazione.

La sicurezza in rete

Il tema della sicurezza in rete è crescente visto il fenomeno in continua crescita. Quando si naviga in Internet si è esposti a continui attacchi hacker o continui virus che possono infettare il nostro dispositivo. Nella maggior parte dei casi a rendere vulnerabili gli utenti connessi sono proprio i loro comportamenti irresponsabili che facilitano l'attacco dei cybercriminali.

Tuttavia, è possibile navigare in maniera sicura seguendo alcuni semplici consigli. Basta attenersi ad alcune regole utili a proteggere la nostra privacy e a salvaguardare la sicurezza dei nostri dati. Ma come proteggersi dai rischi, navigando in sicurezza? Ecco i nostri consigli:

L'importanza delle password

Il primo consiglio per navigare in sicurezza in internet è quello di utilizzare password complesse e sicure. È molto utile e importante cambiare spesso le password della propria e-mail o dei propri account social e magari crearne sempre di diverse e complesse. Nel caso in cui non sapeste che tipo di password creare è possibile anche ricorrere ai password manager ovvero dei programmi che creano e custodiscono le nostre credenziali.

Altro consiglio utile è limitare l'accesso ai link sconosciuti, proprio perché tramite questi si nascondono i peggiori virus e malware. Attraverso i link sospetti, i cybercriminali possono avere accesso ai nostri dati personali e rubarne il contenuto.

Navigare su reti sicure

Altro fattore fondamentale è la verifica dell'attendibilità della rete cui vi state connettendo. Se vi trovate in un esercizio pubblico, è buona norma verificare con il gestore il nome della Wi-Fi.

Nei luoghi pubblici diffidate delle reti aperte che non siano ricollegabili ad un soggetto identificabile come sicuro (come gli hotspot di Vodafone, di Skype, la rete pubblica attivata dal vostro comune, e così via). Il rischio, in questi casi, è che la Wi-Fi sia in realtà un "HoneyPot", una rete creata ad hoc per rubare i dati di chi si connette.

L'importanza degli aggiornamenti

Molto utili sono gli aggiornamenti dei nostri smartphone. Sembra un consiglio banale, ma in molti casi le falle utilizzate dai "cracker" per rubare dati e condurre attacchi sono note e già risolte dai produttori. Un dispositivo non aggiornato, magari per semplice pigrizia, rimane una preda fin troppo facile.

Il consiglio è valido ovviamente anche nel caso non utilizziate spesso delle Wi-Fi libere, visto che alla risoluzione di una vulnerabilità da parte degli sviluppatori corrisponde spesso una diffusione pubblica di dettagli tecnici che i creatori di malware, ad esempio, possono continuare a sfruttare consapevoli che molti utenti non installeranno gli aggiornamenti di sicurezza disponibili.

Attenzione a ciò che si scarica

Uno degli obiettivi principali dei cybercriminali, è quello di condurre la vittima, col raggiro, a scaricare malware, programmi o app portatori di malware, oppure tentano di rubare informazioni. Questo malware può presentarsi sotto forma di app: dai giochi più scaricati a strumenti che controllano il traffico o le condizioni meteo. È bene non scaricare app che risultano essere ambigue o che provengono da un sito poco affidabile.

I siti sicuri

Ovviamente non può mancare il consiglio riguardante i siti da visitare. È importante, infatti, affidarsi solo a siti sicuri. Quando si inseriscono i propri dati all'interno di un sito bisogna controllare che il sito sia affidabile e che i dati siano criptati attraverso la presenza del lucchetto vicino alla barra dell'indirizzo come vicino a quello di Casino777 casino online o di qualsiasi istituto di credito.

Navigare in rete è senz'altro molto comodo ma allo stesso tempo deve essere prerogativa di tutti seguire queste semplici regole per farlo in completa sicurezza.