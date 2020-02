Rubriche



Sopracciglia sempre in disordine? Ecco la soluzione definitiva

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:54

Le sopracciglia sono diventate le vere protagoniste dei trend sul make-up più alla moda. Questo perché sono il punto del volto che più di tutti riesce a dare profondità e ordine allo sguardo. Prima di lanciarci a capofitto in questo approfondimento sulla miglior soluzione per avere sopracciglia definite ti consigliamo di visitare il sito truccopermanente.com uno dei punti di riferimento del settore in Italia.

Sopracciglia sottilissime e bucate?

Purtroppo le mode di un decennio fa imponevano sopracciglia sottilissime, quasi inesistenti. Questa abitudine ha reso nel tempo le sopracciglia di tantissime donne sempre più fine e, per alcune, caratterizzate da buchi e vistose mancanze di peluria a cui non c’è altra soluzione se non quella di ridefinire i contorni a matita una o due volte al giorno. Si tratta di un’operazione certosina che risulta anche piuttosto complessa da svolgere a mano libera, soprattutto se si vuole ottenere un effetto ultra-bilanciato e simmetrico. I prodotti in commercio per la ridefinizione delle sopracciglia oramai sono tantissimi e consistono in matite, tinture, pennelli e pennarelli a punte finissime.

La frontiera dei cosmetici per la definizione delle sopracciglia

Solitamente questi trucchi sono abbinati anche a spazzoline molto piccole con le quali ordinare anche le sopracciglia più ribelli. Se da un lato questi trucchi sono abbordabili nel prezzo e relativamente semplici da utilizzare, è vero anche che delineare alla perfezione le sopracciglia sia un’impresa non di poco conto. La chiamiamo “impresa” perché, pur avendoci preso la mano non è raro sbagliare e dare una forma asimmetrica troppo pronunciata o sbilanciata. Così il web è pieno di tutorial che spiegano trucchetti e consigli per disegnare al meglio le sopracciglia e il metodo più utilizzato tra quelli caserecci è quello dello scotch carta da disporre sull’arcata per ottenere linee dritte e ben squadrate.

La soluzione più comoda e duratura

Se sei stufa di affidarti a questi metodi caserecci e vuoi finalmente dare un tono ed un rigore alle tue sopracciglia non ti resta che valutare il trucco permanente, ovvero la pigmentazione dell’arcata sopraccigliare tramite una tecnica estetica di alto valore. L’estetista specializzata, infatti, ridefinirà le tue sopracciglia con uno strumento in grado di iniettare senza alcun dolore dei pigmenti identici al colore della tua peluria sopraccigliare. Il trattamento è semi permanente perché è destinato a durare molti mesi, trascorsi i quali inizierà ad andare via dissolvendosi senza conseguenza alcuna per la tua salute.

Perché è la miglior soluzione?

Per mantenere le sopracciglia impresse con questa tecnica saranno necessari dei ritocchi periodici, diciamo almeno due all’anno. Il risultato è senza dubbio eccezionale perché al mattino, alla sera e in qualsiasi momento della giornata le tue sopracciglia saranno sempre perfettamente in ordine e non dovrai pensarci più. Potrai dire addio a matite, righelli e pennellini e goderti qualche minuto di sonno in più al mattino prendendoti cura solamente di occhi e labbra. Sicuramente al momento il trucco permanente per le sopracciglia è la miglior soluzione per chi è stufa di perdere troppo tempo e denaro per questo aspetto del make-up. Ovviamente la nostra raccomandazione è quella di affidarsi a specialiste del trucco permanente e di valutare con attenzione l’aspetto desiderato prima di dare il via al trattamento. Vedrai che ti riterrai estremamente soddisfatta e non vorrai più tornare indietro.