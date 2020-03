Rubriche : lettere alla gazzetta



"Coronavirus non è una influenza come dice il sindaco di Carrara De Pasquale"

domenica, 8 marzo 2020, 18:19

di Orietta Colacicco

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve riflessione inviataci da Orietta Colacicco, residente a Milano, presidente dei paladini apuo-versiliesi:

Buonasera, ho letto la dichiarazione del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, che mi hanno inviato. Purtroppo l’epidemia grave che stiamo fronteggiando non è “un’influenza” come riporta la Gazzetta di Massa Carrara! Più di mille casi di incremento in un giorno sono molto preoccupanti. Il decreto deve responsabilizzare tutti i cittadini. Forse le restrizioni avrebbero dovuto essere fatte prima in tutta la Lombardia, certo è che, se il problema è più che serio in una regione organizzata a livello sanitario come la Lombardia, che sinora ha saputo fronteggiare l’evento, il problema si pone proprio per le regioni che lo sono meno, come hanno detto gli esperti e gli scienziati oggi ospiti da Lucia Annunziata.

E’ auspicabile che i carrarini come tutti gli italiani adottino tutte le misure. A Milano molti cittadini sono impegnati a raccomandare agli altri come comportarsi e a dare il proprio contributo di sostegno agli altri.

Sono sicura che anche a Carrara e in altre località dell’Apuoversilia, si sta facendo un’opera simile, come ci dicono i nostri soci, che abbiamo stimolato a rendersi utili.