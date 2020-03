Rubriche : lettere alla gazzetta



Giannelli: "Nemmeno la pandemia ferma gli inquinatori: la vergogna del fosso Lavello e del Frigido invaso dalla marmettola"

sabato, 28 marzo 2020, 10:01

di gianluca giannelli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento del presidente dell'associazione L'Assiolo sul problema dell'inquinamento che continua a sussistere nonostante la pandemia:

Nonostante il pianeta sia scosso e immobilizzato da un virus letale che uccide persone per davvero, e non è uno dei tanti giochi virtuali, i nostri concittadini continuano imperterriti a trovare il tempo per inquinare senza porsi nessun problema di fare del male ai suoi consimili e alla Biodiversità. In questi giorni si continua ad accendere fuochi che provocano fumi tossici e pericolosi su tutto il territorio, si continua a sversare la “marmettola“ nei fiumi e nel mare, come avvenuto in questi giorni nel Fiume Frigido da un collettore laterale sotto il Ponte di Via Marina vicino all'Obelisco, mentre la vergogna del Fosso Lavello, nonostante sopralluoghi e tanti discorsi dei nostri amministratori è ancora vettore di inquinamento per il nostro mare.

Sembra che qualcuno abbia degli interessi a che questo succeda, o che si abbia paura di qualcuno. Se si pensa che sono oltre 30 anni che questi rifiuti raggiungono il Mediterraneo e nessuna delle autorità prenda una decisione in merito, di porre fine a questo attentato alla salute pubblica e alla distruzione dell'habitat sottomarino. Anche se ogni tanto qualcuno riesce a portare via questa indecenza, la permanenza di rifiuti in acqua per settimane è vettore comunque di inquinamento. Ci rimettiamo alla sensibilità di quei pochi che hanno a cuore il bene e la pubblica salute, visto che Comuni, Prefettura, Forze dell'Ordine, Regione Toscana ecc. ecc., fanno come le tre scimmie, io non vedo, io non parlo, io non sento, nonostante che da anni siano informati di tale catastrofe ambientale.

La volgarità che pervade la nostra società è frutto di ignoranza e menefreghismo, prima di lavare e profumare, il proprio corpo, faremmo meglio a lavarci la coscienza e vergognarsi di vivere in un territorio che abbiamo portato ad essere un malato terminale. Siamo tutti colpevoli, sia chi inquina, che chi fa finta di nulla e mette la testa sotto la sabbia, visto che girarla da un'altra parte è difficile , da qualunque parte si guarda è tutto uno squallore.