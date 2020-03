Rubriche



Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara scrivono al ministro e chiedono le elezioni per i rappresentanti della consulta

lunedì, 2 marzo 2020, 17:29

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta del collettivo studentesco dell'accademia di Belle Arti di Carrara con una segnalazione 'insolita':

Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara desiderano comunicare di aver appreso recentemente che la propria Consulta degli studenti ha subìto un’integrazione insolita. La consulta per poter essere operativa in un istituto fino a mille studenti come il nostro, deve essere composta da almeno cinque membri nominati in seguito alla procedura prevista dallo statuto stesso (D.P.R. del 2003 n. 132 articolo 12 punto 1).

Abbiamo accertato che alle ultime elezioni dei rappresentanti nel Maggio 2018 risultavano eletti 5 nominativi. In quanto una delle studentesse si è diplomata il 22/02/2019, uno dei membri si è diplomato il 26/09/2019, e altri due studenti si sono dimessi il 18/10/2019 e il 09/12/2019, si rende necessaria l’integrazione della rappresentanza degli studenti poiché in carica è rimasta solamente la presidentessa. Inoltre in seguito abbiamo appurato che l’Accademia non ha esposto in bacheca né il regolamento della consulta degli studenti né il regolamento per le elezioni dei rappresentanti, che avrebbe dovuto fornire.

Siamo venuti a conoscenza che i rappresentanti ancora in carica in data 7/11/2019 hanno designato un nuovo membro del C.D.A. autonomamente e mai convalidato dal Ministero. Secondo la normativa vigente doveva essere indetta l’assemblea generale degli studenti per consentire agli stessi di nominare i loro rappresentanti, attraverso regolari elezioni.

L’assemblea poteva essere luogo dove proporre candidature per integrare la consulta attraverso una procedura trasparente di nomina per acclamazione. Tutto questo non è avvenuto, sono stati pertanto violati dei diritti e gli studenti non sono stati tutelati. Viste le dichiarazioni rilasciate il 19/12/2019 dai Rappresentanti della Consulta (non valida già dal 26 Settembre) sulle principali testate locali, volevamo informarvi della nostra mancata consultazione a riguardo; non vi è mai stata alcuna assemblea che riportava tale ordine del giorno.

Ci dissociamo pertanto da tutte le dichiarazioni riportate a nome degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Preso atto che questa nomina inficia tutti gli atti firmati dai rappresentanti della Consulta a partire dal 26 Settembre, chiediamo quindi che siano indette senza ritardo nuove elezioni per la nomina degli stessi; gli studenti auspicano la regolarizzazione della situazione che si è creata.