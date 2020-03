Rubriche : lettere alla gazzetta



I professionisti di Massa Carrara: "Rinnoviamo disponibilità a fornire un contributo al superamento di questo difficilissimo momento"

martedì, 10 marzo 2020, 21:54

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo documento dei professionisti della provincia di Massa Carrara in merito all'emergenza Coronavirus che sta interessando il nostro paese.



Chi siamo: i professionisti della Provincia di Massa Carrara

Cosa ci ha spinto a scrivere questo documento: in questo delicato momento siamo tutti chiamati ad affrontare una battaglia strategica per sconfiggere il coronavirus, difendere la salute dei cittadini e il futuro dei nostri figli. Per questo ci mettiamo a disposizione delle autorità e a fianco dei cittadini con spirito di servizio e di altruismo perché il nostro destino è anche nelle nostre mani.

Cosa facciamo: assistiamo e supportiamo da sempre i privati cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, dalle purtroppo attualissime problematiche sanitarie, alla gestione delle aziende, alla costruzione delle abitazioni, alla tutela dei propri diritti.

Cosa chiediamo alla politica: che dia seguito a tutte le iniziative necessarie per affrontare la crisi tenendo conto di tutti gli aspetti, per il momento, non considerati quali sospensione di tutte le scadenze di natura contributiva e tributaria (ivi compresi i rateizzi), dei termini per tutti gli atti amministrativi, dei termini per la proposizione di ricorsi e appelli di qualsiasi natura, dei termini per la predisposizione ed approvazione dei bilanci, sospensione delle rate di tutti i mutui e finanziamenti fornendo la necessaria liquidità al sistema finanziario

Cosa chiediamo alle istituzioni locali: che facciano tutto quanto nel loro potere per agevolare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e dei professionisti dando seguito alle iniziative già anticipate da alcuni Comuni in tema di rinvio delle scadenze “fiscali” locali e sospendendo tutti i termini di loro competenza, nessuno escluso

Cosa possiamo fare: rinnoviamo la nostra disponibilità per supportare la collettività, le associazioni di categoria e le istituzioni per fornire un contributo al superamento di questo difficilissimo momento, prestando il nostro aiuto, nel rispetto delle norme sanitarie e di pubblica sicurezza. Al riguardo invitiamo tutti a contattare i propri professionisti di fiducia e, ove gli stessi siano impossibilitati, a contattare gli ordini professionali inviando una mail agli indirizzi delle singole segreterie:

Architetti ordine@architettimassacarrara.it

Avvocati segreteria@ordineavvocatims.it

Consulenti del Lavoro cdl.massacarrara@gmail.com

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili segreteria@odcecms.it

Geometri e Geometri Laureati segreteria@collegiogeometri.it

Ingegneri segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it

Medici Chirurghi ed Odontoiatri segreteria@ordinedeimedicims.org

Periti Industriali e Periti Industriali Laureati segreteria@periti-ms.it

Esprimiamo con questo piccolo gesto una vicinanza viva alla cittadinanza; dobbiamo vivere fisicamente isolati ma possiamo e dobbiamo essere una comunità.

Massa Carrara 10.03.2020

Ordine degli Architetti - Ordine degli Avvocati - Consulenti del Lavoro – Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Collegio dei Geometri e Geometri Laureati – Ordine degli Ingegneri – Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati