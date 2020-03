Rubriche : editoriale di un artigiano



"Il fondamentale ruolo sociale dell’imprenditore ”

lunedì, 30 marzo 2020, 14:24

di donato gneri

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, per la rubrica "Editoriale di un artigiano", questa lettera di Donato Gneri, artigiano della Lunigiana.



"Mai ci saremmo aspettati di vivere in una situazione simile e di punto in bianco essere costretti per imposizione ad interrompere il nostro essere imprenditori ; pensare la notte quello che ti aspetta il domani, le scadenze fiscali, quelle dei tuoi fornitori, programmare le lavorazioni, tessere relazioni commerciali, interessarti ed assecondare le molteplici nuove misure legislative, sorvegliare le dipendenze ecc. ecc.. Purtroppo si è verificato (almeno per la stragrande maggioranza degli imprenditori apuo - lunigianesi ) ed ora cosa facciamo? Chiaramente, questa è la mia personale opinione, la sfera di cristallo non l’ ha nessuno, ma alcune cose possiamo cominciare a farele. Innanzitutto alcune considerazioni oggettive. Piangersi addosso, trovare capri espiatori, minacciare azioni eclatanti non fa che peggiorare le condizioni e pregiudica l’ eventuale ripartenza, quindi occorre ragionare con razionalità e vedere di riprendere il filo. Bisogna ritrovare quello spirito unitario di società, di categoria , di cittadini , ed intraprendere la via delle competenze e della responsabilità nei settori strategici, soprattutto nella classe politica. Le istituzioni dovranno essere all’ altezza di recepire le istanze . Bisognerà ancor più istituzionalizzare, non solo a parole, il fondamentale ed indispensabile ruolo sociale dell’imprenditore , soprattutto del piccolo, più esposto alle fragilità dei sistemi, e riconoscergli concretamente le sue capacità e le sue responsabilità nella partecipazione alla vita sociale.

Lo Stato dovrà immedesimarsi nel padre di famiglia, nell’ imprenditore ed adottare con molta rapidità ed in modo più diretto possibile ed umano, gli strumenti necessari a far si che si possa ritornare il più possibile alla normalità, senza lasciare indietro nessuno. Seppur tragiche, mai come in queste situazioni, vi sono le condizioni per consentire che lo spirito imprenditoriale e le capacità di noi italiani possano dare il meglio di sé come già dimostrato nei secoli. In questo le associazioni di categoria saranno chiamate al “fronte”. Chiudo rivolgendo un sentito grazie a tutte le professionalità impegnate in questa emergenza e augurando a tutti gli imprenditori di riprendere al più presto il loro status e continuare a sognare".

Con fiducia

Gneri Donato