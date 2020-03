"Monitorare area portuale di La Spezia"

Rubriche : lettere alla gazzetta



Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del presidente provinciale Assotir La Spezia in merito alla richiesta di monitoraggio dell'area portuale di La Spezia al fine di garantire la sicurezza degli operatori del trasporto merci.

Egregio Sig. Prefetto, Gentile Presidente, Egregio Sindaco,

la presente per segnalarvi che nell’area portuale di La Spezia, durante le fasi di pre accettazione e prenotazione ai gates, preliminari alle successive operazioni di aggancio/sgancio dei container, gli autotrasportatori, al fine di rispettare i propri turni di prenotazione e poter caricare/scaricare correttamente i propri veicoli, si trovano nell’impossibilità di osservare quanto disposto dal D.P.C.M del 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, in materia di assembramenti e distanze di sicurezza.

Le imprese nostre associate ci segnalano, infatti, ammassamenti di decine e decine di operatori del trasporto merci nell’area antistante il porto che rischiano di compromettere non solo la sicurezza dei trasporti ma anche, e soprattutto, delle persone.

Dinanzi a tale stato di cose, la scrivente Associazione chiede alle S.S.V.V. di intervenire e monitorare attentamente la situazione affinché si possa garantire la sicurezza dei trasportatori che, in questi giorni particolarmente critici per il nostro Paese, garantiscono la mobilità delle merci ed il conseguente approvvigionamento di tutto il territorio nazionale.

Certo di un vostro immediato riscontro, porgo cordiali saluti.

La Spezia, 11 marzo 2020

IL PRESIDENTE PROVINCIALE ASSOTIR LA SPEZIA

Sandro Spinetta