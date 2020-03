Rubriche : lettere alla gazzetta



"Monitorare area portuale La Spezia per garantire sicurezza"

lunedì, 16 marzo 2020, 18:39

di assotir

Riceviamo e pubblichiamo questa sollecitazione del presidente provinciale Assotir La Spezia, Sandro Spinetta, alle autorità volta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.C.M del 9 marzo 2020 in materia di Coronavirus per il monitoraggio dell’area portuale di La Spezia al fine di garantire la sicurezza degli operatori del trasporto merci.



"Egregio Sig. Prefetto, Gentile Presidente, Egregio Sindaco,

facendo seguito alla nostra precedente missiva, inviatavi nella giornata dello scorso 11 marzo, alla scrivente Associazione non risulta, alla data odierna, un miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza degli operatori del trasporto merci nel porto di La Spezia, sia in termini di divieto assoluto di formare assembramenti, sia in termini di rispetto della distanza di sicurezza, così come disposto dal D.P.C.M del 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Le segnalazioni giunteci dalle imprese nostre associate descrivono una situazione di assoluta mancata applicazione, nell’area portuale di La Spezia, delle disposizioni previste dal sopracitato DPCM, come dimostrano le foto che alleghiamo alla presente.

Al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei trasportatori durante le fasi di attesa, preliminari alle operazioni di carico e scarico dei container, la scrivente Associazione sollecita ulteriormente le S.S.V.V. ad intervenire e monitorare attentamente la situazione affinché venga tutelata la salute e la sicurezza di tutti gli operatori del trasporto container.

Distinti Saluti"