Pulizia del viso: tecniche e risultati

sabato, 14 marzo 2020, 15:27

Quando si parla di pulizia del viso non ci si riferisce, solitamente, alla normale igiene quotidiana che si effettua a casa. La Pulizia del Viso è una routine di trattamenti di cui possiamo godere presso un centro estetico. Ad esempio la Pulizia del Viso effettuata presso Centro Estetico Indaco comprende veri e propri trattamenti di bellezza, che consentono di ottenere una pelle giovane, tonica e priva di difetti.

Partire dalla pulizia

Forse non tutti lo sanno ma la pulizia del viso è il primo passo per ottenere una pelle più bella. In questo caso parliamo sia dell’igiene quotidiana, a casa, sia dei trattamenti ottenibili presso un centro estetico. La pelle del nostro viso è infatti esposta quotidianamente ad una serie di stimoli che ne provocano l’invecchiamento. Da un lato il viso riceve costantemente la luce dei raggi solari; inoltre ogni giorno la nostra pelle “respira” l’aria in cui siamo immersi, purtroppo spesso ricca di smog e inquinanti di vario genere. Se aggiungiamo a questo residui di sapone, make-up, creme e lozioni di vario genere, il risultato è un mix decisamente pericoloso, che può portare allo sviluppo di macchie, punti neri, brufoletti ed inestetismi di vario genere. Per cominciare qualsiasi routine di bellezza pulire la pelle del viso è un primo passo importante, che fa parte della routine stessa.

Come si pratica la pulizia del viso

Esistono oggi varie metodologie di pulizia del viso, più o meno aggressive a seconda dei casi. Per trovare quella più adatta ad ognuno è importante consultarsi con l’estetista che, attraverso un primo esame dello stato e della tipologia di pelle che si possiede, saprà consigliare metodi e prodotti più indicati. Il primo passo è quindi quello di rimuovere make-up e il sottile strato di sporco che si deposita sulla pelle. In seguito l’estetista potrebbe suggerire un peeling uno scrub, che andranno a rimuovere il primo strato di cellule morte della pelle del viso. In seguito si possono poi applicare maschere di vario genere, purificanti, lenitive o nutrienti a seconda dei casi. Periodicamente è importante anche sottoporsi ad un trattamento di pulizia profonda, che prevede anche l’uso del vapore o altre metodologie, che favoriscono l’apertura dei pori della pelle e l’eliminazione delle sostanze inquinanti che li ostruiscono.

Post pulizia

Dopo aver perfettamente pulito la pelle l’applicazione di una maschera o di un siero curativo è decisamente molto più efficace. I pori perfettamente puliti, la pelle sgombra di tutto ciò che di solito si deposita su di essa: una condizione ideale per assorbire la maggior quantità di principi attivi possibile. In questa situazione il professionista sarà in grado di consigliare anche che tipo di crema o siero idratante sia può adatto alla specifica situazione. In molti casi il consiglio ci seguirà anche a casa, nella routine quotidiana. Sono molti infatti i centri estetici che non solo offrono trattamenti professionali, ma che propongono anche prodotti da utilizzare ogni giorno a casa. In questo modo il singolo trattamento è seguito dall’applicazione di prodotti di qualità, che ne mantengono nel tempo i risultati.