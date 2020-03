Rubriche



Smart working in Italia: è la soluzione?

giovedì, 5 marzo 2020, 16:26

Ne avrete sentito parlare spesso, di smart working o lavoro agile, una soluzione lavorativa che permette al dipendente di esercitare i propri compiti a distanza.

Questa modalità di lavoro – che comporta alcuni benefici sia per i lavoratori si a per le aziende – si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, e non solo nelle grandi multinazionali come la Microsoft, ma anche nella pubblica amministrazione e nella piccola media impresa. Ed oltre ai benefici ormai consolidati, può essere una soluzione anche in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo ora a causa del COVID-19.

I benefici

Come detto sopra, i benefici dello smart working sono moltissimi, sia per i lavoratori sia per le aziende. Si parte con il risparmio: di tempo certo, ma soprattutto di denaro. Niente più mezzi di trasporto pubblici, niente più abbonamenti. Ma neanche benzina e parcheggi, per non parlare dei pranzi per chi non ha la mensa aziendale. Niente più ore perse imbottigliati nel traffico. La vera rivoluzione poi è poter conciliare vita privata e vita lavorativa, dunque dedicare più tempo alla casa, agli figli, alle proprie passioni personali. Migliora la qualità della vita, evitando stress e complicazioni, e dunque aumenta anche l’efficienza e la produttività. Due fattori essenziali per le aziende. Secondo un report dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, il 76% dei lavoratori smart si ritiene soddisfatto e in condizioni lavorative migliori.

Inoltre, il lavoro agile permette anche l’integrazione in aziende di persone con mobilità ridotta, le quali possono evitare le problematiche dovute ai mezzi di trasporto e all’accessibilità lavorando da casa. E per finire, l’ultimo beneficio, lo portiamo all’ambiente: meno trasporti, soprattutto nelle grandi città, vuol dire anche meno emissioni di CO2.

La tecnologia

È indubbiamente la tecnologia, e le sue innovazioni, che ha permesso di introdurre questa modalità di lavoro nella nostra società. Grazie alla tecnologia possiamo gestire progetti a distanza, possiamo utilizzare la rete per conservare dati e molto altro ancora, come ben sappiamo. Gestionali, software per il costumer care, connessioni sicure come le VPN, disponibili anche per Chrome, ma anche chat, drive, e app manager diventano essenziali nella vita di un lavoratore smart. E sicuramente con le innovazioni tecnologiche che arriveranno nei prossimi anni, compreso realtà virtuale e 5G, saranno sempre di più i lavori che si presteranno ad essere trasformati in smart working.

Nelle emergenze

E come stiamo vivendo noi stessi nelle ultime settimane, lo smart working può essere la soluzione anche in casi di emergenza, in cui non è consigliato uscire di casa. In questo modo almeno alcuni processi lavorativi possono continuare e non provocare danni economici ulteriori.

Il futuro del lavoro è dunque legato in modo imprescindibile alle innovazioni tecnologiche. E non possiamo far altro che attendere fiduciosi.