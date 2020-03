Rubriche : lettere alla gazzetta



"Uno scarico abusivo ignobile"

lunedì, 30 marzo 2020, 14:12

di gianluca giannelli

Riceviamo e pubblichiamo questa dura segnalazione del presidente dell'Associazione L'Assiolo Gianluca Giannelli.



"Ormai non ci sono più difese dalle continue minacce e azioni a cui dobbiamo sottostare, aiutati poco dalle Istituzioni , a parti i tanti cittadini che ci dimostrano affetto sia con incoraggiamenti e finanziamenti per supportare un'attività imponente e importante in difesa del territorio e la sua biodiversità, soccorrendo 15.000 animali e piantando 10.000 alberi , salvato molte aree naturalistiche del territorio , effettuato migliaia di esposti , denunce e segnalazioni.



In queste ore ignoti hanno scaricato una grossa quantità di scarti di cemento e potature di palme nell'area in uso all'associazione l'assiolo in Via della Repubblica a Ronchi di fronte all'entrata dell'area. In una panoramica di un territorio gestito per decenni da fantapolitici in parte inetti in parte impegnati a propri interessi, che ci pone ultimi per qualità della vita, tra i primi tra ricchezza e malaffare come da dati del report del sole 24 ore, dove i cittadini hanno avuto come insegnanti una politica che sempre a caccia di voti ha permesso di distruggere e manomettere l'area Apuana da mare a monti, facendo finta di niente e permettendo ogni malaffare .



Solo quando a Massa Carrara, arriverà una nuova generazione di persone, che alla guida delle Istituzioni sapranno ribaltare la situazione riportando la Legalità e un'aria di freschezza nuova, partendo dalla Procura della Repubblica a cui auguriamo con l'arrivo del nuovo Procuratore della Repubblica di mettere in campo attività di Polizia Giudiziaria a tutto tondo per dare giustizia a quei pochi cittadini che ancora ci credono . Che non ci siamo ancora accorti che siamo sopra una polveriera, ci fa pensare che dopo le tre classifiche negative del Sole 24, la quarta è quello di essere in un territorio di ignoranti e analfabeti, visto che sono sempre i soliti 4 gatti a denunciare, e le altre migliaia di persone a guardare, senza avere il coraggio di ribellarsi, prendendo carta e penna e scrivendo e denunciando alle Istituzioni tutto quello di negativo di cui siamo circondati".