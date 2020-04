Rubriche



A Massa Carrara ci sono delle giovani speranze del tennis tavolo

sabato, 4 aprile 2020, 10:56

L’Apuania Tennistavolo è una società sportiva da tenere sicuramente sott’occhio, poiché potrebbe fornire delle giovani speranze del tennis tavolo per il prossimo futuro.

L’Italia spesso ci ha regalato grandi momenti sportivi, portando i colori della nostra bandiera sul gradino più alto del podio in diversi sport. Purtroppo, per il momento non c’è però ancora stato modo di vedere un atleta, sia di sesso maschile che femminile e nemmeno una coppia nel doppio, nemmeno sul gradino più basso di quel podio che aspetta solamente i nostri atleti.

Il tennistavolo è uno sport che tradizionalmente, almeno a livello mondiale, è letteralmente dominato da altre nazioni. Una bella pagina di questo sport la potrebbe sicuramente scrivere il giovane e fortissimo Aleksander Khanin, che proprio recentemente ha ottenuto dei risultati di tutto rispetto e che, non appena potranno riprendere tutti i tornei, momentaneamente bloccati, siamo certi che avrà modo di mettere in luce tutte le sue migliori qualità ancora una volta e forse regalare un po’ di soddisfazione ad un Paese che per il momento non ha potuto godere né di medaglie né di coppe.

Dando una rapida occhiata al tabellone dei risultati degli ultimi anni, vediamo che nell’individuale maschile, dal 2005 c’è una nazione che è riuscita ad imporsi sulle altre in maniera sontuosa. Ovviamente stiamo parlando della Cina che con il suo campione Ma Long è riuscita a conquistare il primo posto nell’edizione del mondiale 2019, 2017 e 2015. Nel 2013 e nel 2011 cambia il campione, ma non la nazione. Infatti, in quelle due occasioni è stato Zhang Jike a poter salire sul gradino più alto del podio, mentre nel 2009 fu Wang Hao e nel 2007 e 2005 la medaglia d’oro venne assegnata a Wang Liqin.

L’unico atleta europeo che è riuscito a conquistare il primo posto ad un mondiale individuale maschile nel nuovo millennio è stato l’austriaco Werner Schlager. Molto meglio erano andati invece gli anni ’90, durante i quali la Svezia in particolare è riuscita a sfornare dei veri e propri talenti, che sono stati in grado di interrompere l’assoluto dominio cinese, intervallato da qualche campionissimo giapponese, che si è particolarmente distinto verso la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70.

Andando a vedere l’albo d’oro dei campioni di sempre, l’ungherese Victor Barna è in testa con ben 5 vittorie nell’individuale, seguito dall’austriaco Richard Bergmann e da ben 3 atleti cinesi. L’unico ancora in attività è però Ma Long che ha vinto ben 3 titoli mondiali fino ad ora.

Per chi volesse scommettere sulla possibilità da parte di Ma Long di raggiungere i 5 titoli o fare anche solamente un giretto al casinò live Unibet, bastano solamente pochi clic.

Per quanto riguarda l’individuale femminile invece, la Cina è al primo posto sin dal 1995 e la cosa più clamorosa è che tutte le finali da 25 anni hanno visto come protagoniste due atlete della stessa nazione. Solamente nel 1993 l’atleta sudcoreana Hyun Jung-Hwa ha potuto farsi mettere al collo la medaglia dal metallo più prezioso.