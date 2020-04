Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



Ansia, tristezza, smarrimento, lacrime e … sorrisi: le voci di una classe intera di adolescenti

lunedì, 27 aprile 2020, 18:16

Voci, pensieri, riflessioni dei teenagers carraresi sui cambiamenti causati dall’epidemia da covid 19. Seconda parte, autori gli alunni della classe II° B del liceo linguistico Montessori Repetti:

Io ho deciso di vivere la mia quarantena come se non fosse forzata, ma una scelta libera e consapevole; così facendo, mi sono accorto di non avere ansia e di vivere al meglio le mie giornate che diventano ricche di iniziative e di attività da condividere in famiglia.

Da adolescente, comprendo la mancanza di forza di volontà in questo periodo e l'attrazione al divano piuttosto che ad attività fisiche, ma sono anche convinta che, in un momento come questo, un ragazzo, ma come anche un adulto, debba cercare di tenersi occupato il più possibile, prefissandosi un obiettivo al giorno variando le attività da svolgere, come cucinare, fare esercizio fisico -utile a migliorare l'umore- giocare a giochi di società con la propria famiglia, disegnare e molte altre cose. Secondo me, quest'esperienza che ci rattrista ogni giorno, ci farà crescere e capire, portandoci a vivere la vita in modo autentico e più consapevole.

Io, personalmente, penso che dopo questa situazione tutto cambierà, ma non in peggio. Pensate a quando finalmente potremo riabbracciare un nostro amico, portare fuori il cane, fare le passeggiate sulla spiaggia, riprendere a viaggiare, vedere il sorriso sulle labbra delle persone che prima veniva coperto dalla mascherina. Probabilmente sì, niente sarà come prima, ma sarà anche meglio, ed io sono sicura che se ogni ragazzo si sforza di pensarla così, allora potrà superare questo momento buio e infelice della vita e tornare a vivere con il sorriso.

Si respira clima di paura e indecisione. Debolezza. L’uomo ha paura a farsi vedere debole, ad ammettere che c'è qualcosa che non si può controllare.

Faccio parte della generazione di internet, la mia vita è sui social; quando la mia vita era "normale" passavo la maggior parte del mio tempo in rete perché posso tenermi in contatto con chi voglio in qualunque momento. Quanto potrebbe mai essere difficile stare in casa? Non ho mai avuto paura di poter soffrire inuna situazione del genere, eppure oggi, dopo 41 giorni di quarantena, l'unica cosa che posso dire è che mi manca la scuola

Molte persone non si rendono conto dello stress a cui ognuno di noi è sottoposto e, imperterriti, postano online messaggi negativi, pessimisti dicendo che le cose non torneranno mai alla normalità, nuocendo soprattutto alla sensibilità del pubblico più giovane che si vede privato della sua gioventù e della sua libertà. Spesso sono proprio i più giovani coloro che non perdono la speranza e sopravvivono pensando a ciò che li aspetta nel mondo là fuori e per questo motivo mi piacerebbe chiedere a tutti di smetterla di avere costantemente una visione negativa delle cose. Forse alcune persone sono così negative perché non hanno nessun piano, nessuna lista di cose belle da scrivere e da vivere o niente da aspettare al di fuori delle mura della loro casa, quindi non si curano di sperare e sognare.

Tra noi adolescenti la situazione sta iniziando a diventare pesante. Mentre prima la situazione era quasi “uno svago” dalla scuola e dalla vita di tutti i giorni, adesso si sentono l'affanno e la pressione. Sicuramente questo periodo sta generando dentro alcuni di noi anche la rabbia perché il Coronavirus ci sta “bruciando” i migliori anni della nostra vita, quelli che nessuno ci riporterà più; questa certezza, che comincio a metabolizzare solo adesso, mi crea angoscia.

Questa pandemia che ha colpito il mondo intero, lascerà un segno nella vita di ciascuno di noi poiché tutti hanno riscoperto di quanto era bella quella normalità che prima sembrava così ripetitiva e stancante. Anche se è stato difficile abituarsi alle videolezioni, ritengo che queste siano importanti e necessarie per far comprendere agli studenti la vicinanza degli insegnanti che soffrono come noi e con noi in questo periodo. Io credo che questa pandemia ci abbia fatto riscoprire tantissimi aspetti della vita e sicuramente ci ha insegnato a vivere il momento al meglio e che il domani non è sempre come lo vorremmo sognare. Ripartiremo, anche se con qualche difficoltà e dimostreremo a tutto il mondo di quale stoffa è fatta l'Italia e che l'unione fa la forza.

Si sente spesso la frase “niente sarà più come prima”, ma io credo che sottintenda solo aspetti negativi. Sono sicura che usciremo da questa situazione più forti, più consapevoli, più maturi e capaci di apprezzare l’unicità di ogni singolo gesto.