Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



Ansia, tristezza, smarrimento, lacrime e… sorrisi: le voci di una classe intera di adolescenti

martedì, 28 aprile 2020, 14:18

Autori: alunni della classe II° B del liceo linguistico Montessori Repetti

Si parla di un cambiamento che dovrà portarci a migliorare il nostro modo di vivere, ma non perché dovremmo indossare la mascherina, bensì perché dovremmo indossare in modo più elegante la nostra vita, e dovremmo imparare a guardarla con occhi diversi, a viverla con un carattere diverso, a pensarla con pensieri diversi, a sognarla con sogni più grandi e più valorosi, in cui non dovremmo mai smettere di credere. La frase “niente sarà più come prima” mi rende felice. Mi dà speranza, tantissima, per un futuro migliore, per un vero cambiamento interiore dell’uomo, che forse non c’è mai stato. I miei pensieri vanno soprattutto ai medici e agli infermieri che, come veri eroi, lavorano in prima linea, ogni giorno, e che passano giornate intere intorno ad un letto di ospedale a curare i malati, mettendo a rischio tutto, giocandosi tutto. Mi mette rammarico pensare che ci sono persone che non si attengono alle regole date dallo Stato, non rispettando né i nostri eroi infermieri, né una popolazione intera, che è pronta a tutto per cambiare e per, un giorno, gonfiare il petto, e gridare forte a gran voce: “sono italiano”.

Le nostre giornate sono monotone e non si riesce a trarne niente di emozionante che ci insegni qualcosa. I primi giorni di quarantena sono passati molto velocemente, ora invece inizio a sentirmi male sia fisicamente che mentalmente e l’unica emozione che provo è la rabbia. Questo periodo è come una grande delusione che mi sta insegnando il vero senso della vita.

Questo periodo sta scombussolando le mie emozioni; passo da vivere momenti di felicità ad altri di tristezza o apatia. A volte non ho voglia di parlare neppure con le mie amiche perché preferisco stare da sola, rannicchiata nella mia solitudine. Spero che il tempo possa ridarci la nostra normalità, anche se temo che, ahimè, sarà anormale.

Mi sono accorto che il corona-virus sta portando via una delle cose più preziose che abbiamo: il tempo. Se ora dicono che questo virus cambierà tutto e che potremmo veramente tornare alla normalità tra un anno o più, quante cose mi perderò? Quanto tempo prezioso dei miei anni migliori scorrerà via? Dopo un primo periodo di abbattimento, ho deciso di reagire facendo mie le parole della volpe del Piccolo Principe. La felicità dipende da noi, se noi decidiamo di vedere solo questa quarantena, non potremo mai vivere serenamente, ma se, come la volpe, iniziamo a “prepararci il cuore” per ciò che accadrà, riusciremo già in parte a viverne la felicità. Il nostro stato d’animo non dipende dal mondo esterno ma da noi stessi, dal nostro atteggiamento e dalla nostra visione della vita, da come ci lasciamo influenzare da quello che “accade”. Vedete, sarebbe bello avere una vita facile, ma le sfide servono per allenarci, e allora dobbiamo cercare di guardare questa quarantena e il dopo, non solo esausti come persone, e come Paese, che si è visto portare via migliaia di vite, ma rafforzati, consapevoli che nulla ci potrà veramente buttar giù, finché non ci lasceremo trascinare come una nave in balia del vento, finché saremo in grado di trovare il bello, dove il bello non c’è.

Questo 2020 è iniziato col piede sbagliato: tensione per una possibile Terza Guerra Mondiale, Australia in fiamme e ora Coronavirus che ha paralizzato il mondo intero. Tutto è chiuso e noi siamo costretti a rimanere in casa per contenere il contagio. Ad oggi non ho tanta paura per me, quanta per i miei nonni. Se poi devo essere critico, non possiamo lamentarci di quello che stiamo vivendo. Se sin dall'inizio si fossero rispettate le regole e le norme di sicurezza che ci venivano indicate, forse avremmo avuto meno casi.

Il virus sta distruggendo la mia adolescenza e quella dei miei coetanei. Per questo, anche se è difficile, dobbiamo attenerci alle regole, dobbiamo rispettarle per poter tornare, quanto prima, a vivere la nostra vita. Anche voi adulti dovete impegnarvi per non perdere tutto ciò che avete costruito negli anni. Sono ottimista perché confido nel nostro potenziale, ma sono anche pessimista perché la situazione non sembra migliorare. Ciò che, però, caratterizza maggiormente il mio stato d'animo è la malinconia: mi sento come se fossi in carcere, privato di ogni libertà.

In questo periodo, tra i tanti sentimenti che provo, nutro rabbia per chi non rispetta le regole e per chi non mostra attenzione verso gli altri. Non ho ispirazione per niente, tanto che mi devo obbligare per realizzare qualcosa. Per fortuna il pomeriggio posso sentire i miei amici e la sera fare lunghe videochiamate con loro così da svagare la mente e distoglierla dai pensieri negativi. Mi chiedo come passerei i giorni di questa "quarantena" se la tecnologia non esistesse; sarei isolata da tutto e da tutti e il senso di angoscia sarebbe decisamente più profondo.

Ci sentiamo come intrappolati in un’ampolla di vetro, senza vie d’uscita tranne quella stretta del collo, che è l’unica speranza per un futuro migliore. Se è vero che “niente sarà più come prima”, occorre che gli adulti e i genitori leggano questo messaggio non in negativo per trasmettere ai figli un messaggio positivo, di speranza così da far capire che questa situazione non è la fine del mondo ma un nuovo inizio.