Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



Ansia, tristezza, smarrimento, lacrime e… sorrisi: le voci di una classe intera di adolescenti

domenica, 26 aprile 2020, 11:21

Alunni della classe II^ B del liceo linguistico Montessori Repetti

Sono sempre stata una ragazza solare e positiva, ho sempre cercato di vedere il lato bello delle cose, ma questa volta non riesco…sono precipitata dentro un baratro da cui spero di uscire presto. Da quando è iniziata la quarantena ho letto circa 12 libri ma questi non bastano a farmi evadere completamente da questa prigione che è diventata la mia casa; quando non riuscivo ad esprimere i miei pensieri scrivevo pagine di file o pagine di diario e così dalla penna o dalla tastiera sgorgava tutto il male che provavo. Purtroppo, ultimamente, non riesco più a prendere una penna in mano...

In questo periodo la “normalità” è lontana e questo procura una grande sensazione di stranezza e confusione; per noi gli adolescenti si trasforma in una sorta di perdizione. Io mi sto sentendo persa, come se fossi stata allontanata dalla mia strada, dalla mia direzione per giungere alla meta. Noi adolescenti proviamo mille sensazioni amplificate continuamente e questo non ci aiuta; siamo più fragili emotivamente e nel mezzo della nostra crescita ci stiamo trovando ad affrontare un enorme scalino, un salto nel vuoto.

Stiamo trascorrendo questo periodo fondamentale della nostra crescita chiusi in casa, senza vedere le persone che di solito riempiono i nostri giorni e la nostra vita. La cosa che più ci fa impazzire è che ciò che ci lascia segregati in casa è un mostro invisibile che non possiamo comprendere e il fatto di non comprendere crea dentro di noi un senso di ansia perenne. Non vedo l’ora di poter tornare vivere davvero, a poter passare le serate a ridere con le mie amiche, a camminare in riva al mare; non vedo l’ora di poter tornare ad abbracciare le persone a cui tengo.

Queste giornate sono molto strane ed io in questi giorni mi sento persa. Mi manca la vita che avevo prima ma penso che questo tempo possa renderci più consapevoli; ci sta insegnando a crescere, ad affrontare gli ostacoli, e ad aiutarci gli uni con gli altri anche stando lontano; ci fa capire il valore dell’unione e della forza interiore e soprattutto ci dice di non sprecare mai le opportunità che abbiamo a causa delle nostre paure.

Che periodo difficile! Siamo passati dal sognare un futuro meraviglioso al trovarci in casa in quarantena con i sogni frantumanti; prima o poi usciremo da questa situazione, ma quel poi quando arriverà? In questo momento tante cose sono state perse ma altrettante vinte; si sono riscoperti i veri valori: la famiglia, il senso del dovere e la nostra responsabilità. Mi si stringe il cuore a pensare alle cose semplici e bellissime che da sempre abbiamo intorno ma che non apprezziamo.

Vivo quest'esperienza col sorriso, a testa alta, e con immenso orgoglio di essere italiano, sentimento che ho riscoperto in questo periodo. La vivo con la consapevolezza che potrebbe succedere di tutto da un momento all'altro ma nonostante questo non mi toglieranno e non ci toglieranno il sorriso e l'orgoglio. La vivo con mille pensieri, ma pochi sono negativi, e questi ultimi vengono subito smorzati e coperti dalla speranza e dalla positività che porto con me, nel pensare che finirà tutto e che ci rialzeremo più forti di prima.

In questo momento, in cui si dovrebbe essere più partecipi a quello che sta succedendo intorno a noi, in questo momento in cui l'io singolo dovrebbe lasciare spazio al voi, alla comunità...io mi sto chiudendo sempre più in me stessa. Non credo di aver mai pianto tanto come in questo periodo. A volte mi sento egoista, perché io mi lamento eppure ho la fortuna di stare a casa con le persone a cui voglio bene.

Anche gli psicologi sanno bene quanto questa situazione possa essere difficile e drammatica, non solo per molti adulti che vivono nell’angoscia dell’incertezza economica, ma anche per ragazzi che si sono visti sottrarre la possibilità di uscire per stare qualche ora al sole o per incontrarsi con gli amici, e per i bambini che hanno dovuto scontrarsi con una dura realtà in un’età nella quale l’imparare e il gioco dovrebbero essere le loro uniche preoccupazioni.

In me stanno crescendo sempre di più la tristezza e l’ansia; vedo il mondo in modo grigio, mentre prima riuscivo a cogliere tutte le sfumature. Sono spaventata e preoccupata per la situazione che si creerà dopo la quarantena, perché credo che ognuno di noi sarà impaurito anche solo all’idea di parlare con qualcuno a viso scoperto.