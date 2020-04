Rubriche : lettere alla gazzetta



"Caro direttore perché non pubblica gli appelli quotidiani del sindaco di Carrara?"

sabato, 18 aprile 2020, 22:05

di cinzia chiappini

La portavoce del sindaco di Carrara Cinzia Chiappini ci scrive una lettera chiedendoci come mai non pubblichiamo le sue quotidiane 'chiacchierate al caminetto' con i sudditi carrarini:

Gentile direttore

a seguito di una veloce analisi del sito de La Gazzetta di Massa e Carrara ho notato con enorme dispiacere che il tuo giornale online non pubblica i comunicati con cui quotidianamente ormai da inizio marzo il sindaco di Carrara informa la città sull'andamento dell'emergenza coronavirus. I comunicati vengono inviati tutte le sere a tutte le testate locali che provvedono puntualmente alla pubblicazione. L'unico giornale che non lo fa pare essere il tuo.

Spero quindi sia solo una mia svista, anche perché nella homepage riscontro che viene dato ampio risalto ad una serie di attacchi politici all'amministrazione comunale, alle soglie della diffamazione, sempre sul tema della gestione dell'emergenza coronavirus.





Risponde il direttore (ir)responsabile delle Gazzette Aldo Grandi:

Gentilissima Cinzia Chiappini,

quando ho letto la sua missiva non ho potuto fare a meno di pensare che lei o c'è, o ci fa. Il sottoscritto, che lavora dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 23, ha ricevuto le 'chiacchierate al caminetto' del suo datore di lavoro e se anche molte volte ha pubblicato, nel colonnino delle brevi, ma anche nella pagina politica, i suoi interventi, sicuramente qualche altra volta ha evitato di farlo. Quindi la svista, se c'è stata, è stata, sicuramente e, almeno in parte, la sua. Tuttavia, per tutte le volte che, invece, l'appello non è stato pubblicato, la responsabilità è assolutamente del sottoscritto il quale, volutamente e consapevolmente, ha evitato la pubblicazione.

Probabilmente si domanderà per quale ragione visto che gli altri giornali più o meno istituzionali e più o meno sdraiati sulla linea del politicamente corretto, al contrario pubblicano regolarmente quello che dice il suo sindaco. Ebbene, per due motivi fondamentali: il primo, che dopo aver letto quello che scrive il sindaco ogni giorno, mi sembra che ci sia ben poco di interessante, molto di ripetitivo e altrettanto di stucchevolmente lacrimevole e le dico sinceramente che di appelli, ramanzine, raccomandazioni, consigli e opinioni dello stesso genere siamo, io in particolare, stanchi. Anzi, a dirla tutta ne abbiamo, anzi, ne ho i coglioni pieni.

Al Governo di questo sfasciato stivale abbiamo una maggioranza formata dai 5Palle pardon 5Stelle che lei conosce benissimo e dal Pd che dio ce ne scampi e liberi. Ebbene, avessimo mai sentito una sola parola di comprensione e di convinzione sulla necessità di riaprire immediatamente l'economia e la cultura, scuola comprese, piuttosto che mostrarci bare, morti e contagi in grande quantità con il solo risultato di incutere terrore negli italiani e convincerli che è meglio stare barricati in casa che tanto ci pensano Conte e Gualtieri, più virologi e infettivologi dell'ultim'ora - ma dove sono stati, fino ad oggi, tutti questi geni della stirpe? - a procurare da vivere a tutti.

Seconda ragione è che io ritengo che ognuno debba fare il proprio lavoro e ci sono persone che, a mio avviso, non lo sanno fare. Ci sono, ad esempio, comuni come Lucca, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Viareggio, Camaiore e via di questo passo, i quali hanno degli ottimi addetti stampa i quali sono bravissimi a stilare comunicati dove i loro committenti evitano di parlare in prima persona e, se anche lo fanno, ci pensano gli addetti stessi, a redazionare i monologhi di chi sa soltanto parlare a ruota libera. Ci sono, è vero, anche altri comuni che mandano comunicati scritti in prima persona ma, il più delle volte, evitano di domandarsi quello che si è domandata lei. Ci vuole anche un po' di rispetto per il lavoro degli altri e noi non siamo pagati - visto che non siamo quotidiani cartacei che prendono sovvenzioni statali o vendono le copie a 1,50 euro - per fare quello che vorreste fosse fatto.

Ho lavorato 20 anni e più nelle redazioni di provincia come cronista e so bene che quando arriva il comunicato scritto in prima persona singolare o plurale da politici e sindacalisti, c'è sempre un collega che viene incaricato di sistemarli e renderli pubblicabili. Alla Gazzetta anzi, alle Gazzette, questo viene fatto in parte, nel senso che non sempre riusciamo né, sinceramente, consideriamo indispensabile farlo. Cosa ci stanno a fare gli addetti stampa o i portavoce dei sindaci, pagati con il contributo dei cittadini, se non sono capaci nemmeno di inviare alle redazioni locali un comunicato già pronto per essere pubblicato?

Vede cara Cinzia essere addetti stampa o portavoce di qualcuno è un lavoro assolutamente indispensabile che, tuttavia, richiede tutta una serie di caratteristiche che, a mio modesto avviso, il comune di Carrara non ha. In proposito, rammento, se la memoria non mi inganna, ma non mi inganna certamente - che in campagna elettorale i 5Stelle e il futuro sindaco De Pasquale avevano un ottimo addetto stampa, davvero bravo e capace, che, giustamente e come sempre accade in questa Italia priva di senso, sparì dalla circolazione una volta terminata la tornata elettorale.

Infine, un'ultima considerazione. Lei scrive anche che pubblichiamo articoli sul Coronavirus che rasentano la diffamazione. Non so a cosa fa riferimento, ma vorrei ricordarle che proprio voi pentastellati siete nati all'insegna della libertà di critica e di espressione, anche dura e violenta, e che adesso, al contrario e Conte insegna, siete diventati, quantomeno a livello nazionale, la peggiore espressione di adesione al Pensiero Unico Dominante e alla censura totalitaria. A Carrara abbiamo Vinicia Tesconi, collega sicuramente scomoda, ma onesta e passionale. Per noi va bene così.

Qui alle Gazzette non c'è democrazia, ma non perché ci sia una dittatura, ma per il semplice motivo che, a differenza del pubblico impiego vero e proprio cancro nazionale, c'è sempre qualcuno responsabile di e per qualcosa. In questo caso, come avrà visto, sono io, ma ciò accade sempre e comunque, anche quando responsabili sono i miei collaboratori e colleghi. Lei provveda a inviarci dei comunicati già pronti per essere pubblicati evitando, magari, le frasi strappalacrime e vedrà che faremo in modo di non saltare... una puntata.