Caso (si fa per dire) Chiappini-Gazzetta: una lettera di Bernardi

lunedì, 20 aprile 2020, 10:46

Massimiliano Bernardi di Alternativa per Carrara ci invia una lettera di solidarietà per la più o meno nota vicenda relativa alla richiesta e all'invito ricevuti dal sottoscritto dalla collega ex Tirreno Cinzia Chiappini portavoce del sindaco De Pasquale. Chissà come mai abbiamo sempre avuto problemi solo e soltanto con colleghe e tutte militanti presso il quotidiano di Livorno di Carlo Benedetti prima che lo vendesse e li spedisse alle dipendenze dell'attuale padrone della Fiat (che contraddizione!, proprio per loro che sono sempre stati all'opposto e ora si trovano manten uti dal padrone che odiavano):

Egregio e stimato direttore,

anzitutto, desidero inviarLe tantissimi complimenti per la qualità tecnica del Suo portale fonte preziosa anzi indispensabile di informazione per tutta la nostra comunità e altrettanti complimenti per l'ottima collaboratrice Vinicia Tesconi. La ringrazio anche per l'enfasi che Lei ha ritenuto di dare alla lettera inviataLe dalla portavoce del sindaco di Carrara Cinzia Chiappini che ha pubblicato nell'edizione del giorno.

Leggo in una parte della immissione in rete della missiva della signora Chiappini, alcune considerazioni che ritengo davvero lesive della libertà di stampa:" Spero quindi sia solo una mia svista, anche perché nella homepage riscontro che viene dato ampio risalto ad una serie di attacchi politici all'amministrazione comunale, alle soglie della diffamazione, sempre sul tema della gestione dell'emergenza coronavirus".

Carissimo dottor Grandi, anche questa volta Lei ha colto nel segno perché la volontà repressiva, censoria e autoritaria dell'amministrazione 5 Stelle, rispetto al più libero uso della sua pagina, se mi consente, non hanno precedenti nella storia democratica della politica locale. Purtroppo sempre più spesso i 5 Stelle adottano atteggiamenti" demagogico-qualunquisti" che finiscono per minare i principi cardine della politica: la trasparenza e la responsabilità.

Facendo cosa utile credo, a tutti i lettori del nostro territorio, come ulteriore contributo al dibattito condivido in pieno quanto da Lei riportato: "Dopo aver letto quello che scrive il sindaco ogni giorno, mi sembra che ci sia ben poco di interessante, molto di ripetitivo e altrettanto di stucchevolmente lacrimevole e le dico sinceramente che di appelli, ramanzine, raccomandazioni, consigli e opinioni dello stesso genere siamo, io in particolare, stanchi".

In ogni caso, sono sicuro che Lei continuerà senza retorica ad apprezzare la collaborazione di tutti nell'interesse superiore dell'informazione libera, ma al tempo stesso sono fermamente convinto che reprimere ovvero meglio prevenire "fenomeni gravemente patologici" che minano come il Coronavirus il tessuto vitale del nostro territorio, sia un obbligo. La ringrazio vivamente per l'attenzione preziosa con cui il Suo portale sta seguendo la politica della nostra città.

Risponde Aldo Grandi: caro Bernardi la ringrazio della solidarietà e, allo stesso tempo, le confesso che non mi meraviglierei se un giorno, con voi o altri al posto dei 5 Stelle, accadesse la medesima cosa. Purtroppo il potere digerisce male le critiche ancor meno chi non sta né da una parte né dall'altra. I 5Stelle hanno dimostrato, a livello nazionale, di essere l'opposto di quello che andavano in giro dicendo fossero. Quanto alla collega Chiappini, non la conosco come persona e non posso dare un giudizio, mi sono limitato a rispondere alla sua richiesta dicendo, semplicemente, quello che penso. Purtroppo il giornalismo nel nostro paese, al di là degli ottimi professionisti che produce, è, in realtà, un focolaio di servitù, altro che Coronavirus. Inutile, a mio avviso, essere bravi a fare un mestiere se, poi, manca tutto il resto a cominciare dall'autonomia di pensiero e dall'indipendenza di giudizio. Ma al potere e lo vediamo in questi giorni, piace il servilismo e piacciono