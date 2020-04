Rubriche



Come entrare nel mercato delle criptovalute e guadagnare

martedì, 7 aprile 2020, 15:24

Come investitore, sei circondato da molte opportunità in ogni momento. Ma non ogni giorno queste opportunità si presentano sotto forma di nuovi mercati! Le criptovalute hanno creato un settore completamente nuovo. Fare trading in questo mercato finanziario può essere estremamente redditizio, ma ci sono alcune linee guida che dovresti conoscere prima di aggiungere le criptovalute al tuo portafoglio. Leggi di seguito i passaggi che devi seguire per entrare correttamente in questo mercato finanziario e aumentare le tue possibilità di realizzare profitti.

Cos'è il mercato delle criptovalute?

Il mercato delle criptovalute è formato da monete digitali, o criptovalute, di ogni tipo. La prima criptovaluta mai creata è stata Bitcoin, vista per la prima volta nel 2009. Fino ad oggi, domina ancora su tutte le altre valute digitali e svolge un ruolo importante. Tra le altre criptovalute principali ci sono Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash e Monero, che ora rappresentano il 20% del mercato.

Probabilmente ti starai chiedendo, la criptovaluta è denaro reale? La risposta è sì! Uno degli scopi di questo mercato è rendere le transazioni finanziarie più facili e più accessibili a tutti e in tutto il mondo. Dal momento che questo è ancora un nuovo concetto per la maggior parte delle persone, probabilmente ci vorrà un po' prima che diventi ampiamente accettato. Tuttavia, questa nuova tecnologia e il mercato finanziario stanno diventando più grandi anno dopo anno.

Come funziona il trading di criptovaluta?

Il trading di criptovaluta è come lo scambio di criptovalute. Per chiarire, l'unica differenza è che, al posto delle valute legali, si scambiano valute digitali, come Bitcoin o Ether, con USD. Oggi, farlo è più facile che mai: tutto ciò che serve è una piattaforma online sicura e un conto di trading. Alcune piattaforme di intermediazione offrono persino contratti per differenza (CFD), che ti consentono di scambiare Bitcoin senza usarli. Tramite un CFD, le due parti (cioè tu e il tuo broker) stabiliscono la differenza tra il prezzo di entrata e uscita, che determinerà i profitti o le perdite.

Come fare trading di criptovalute - Strategie e suggerimenti

Come accennato in precedenza, puoi scambiare Bitcoin e altre valute digitali grazie ai servizi di broker di criptovalute. Per ottenere risultati ottimali e iniziare con il piede giusto, prendi in considerazione i seguenti suggerimenti:

Scegli un broker di criptovalute affidabile

Il primo passo verso un trading di successo con le valute digitali è la scelta di un buon broker. Come principiante, avrai bisogno di tutto l'aiuto che puoi ottenere. La piattaforma di intermediazione che scegli ha il ruolo di fornirti tutte le migliori risorse. TradeFW.com è un broker di criptovalute che risponde alle esigenze di un principiante come te. Non solo offre un centro di formazione completo, con tutorial video, webinar e altro materiale informativo sulle criptovalute, ma mette anche a disposizione opzioni di account flessibili, una piattaforma moderna e un account manager personale.

Decidi quale tipo di investimento desideri

Naturalmente, prima di immergerti in un mercato instabile come quello della criptovaluta, dovrai studiare un piano. Stai pensando di fare trading a lungo o a breve termine? Se decidi di fare trading regolarmente, ciò comporterà una maggiore quantità di denaro e, naturalmente, di conoscenze. Inoltre, sulla base di questa decisione, dovrai sviluppare una strategia di trading e valutare la tua tolleranza al rischio. È essenziale modellare il piano di investimento in base alla personalità e allo stile di trading.

Scriviti i tuoi obiettivi e come vuoi raggiungerli. Vederli scritti su un pezzo di carta ti darà un'immagine chiara di come sarà il tuo investimento e delle risorse che saranno necessarie.

Decidi quale tipo di criptovaluta ti interessa

È importante decidere in quale tipo di criptovaluta vuoi investire. Ogni valuta digitale ha le sue caratteristiche. Per spiegarmi meglio, la comprensione dei fondamenti di una criptovaluta svolgerà un ruolo sostanziale nel livello di rischio coinvolto. Assicurati di sapere come funziona un'Offerta di Moneta Iniziale (ICO), analizza da quanto tempo il titolo è sul mercato, cosa influenza il suo valore, qual è la sua capitalizzazione di mercato e come viene percepita dagli esperti di criptovalute. Tieni sempre presente che gli investitori possono avere un impatto notevole sul valore di una criptovaluta.

Individua le tendenze tramite gli indicatori di mercato

Una strategia efficace è studiare i comportamenti del mercato in periodi di tempo diversi. Individuare le tendenze tramite gli indicatori di mercato su un grafico di criptovalute ti fornirà informazioni utili, soprattutto se prevedi di fare trading a breve termine. I grafici sono strumenti che non puoi trascurare!

Investi i tuoi soldi correttamente

Nel mondo del trading esiste una regola universale secondo cui dovresti investire solo ciò che sei disposto a perdere. In questo caso, anche se potrebbe essere vero, non solo è meglio investire solo ciò che sei disposto a perdere, ma è necessario anche vedere le criptovalute come un'opportunità per diversificare il tuo portafoglio. Principalmente, le valute digitali sono sensibili alle fluttuazioni del mercato perché sono ancora abbastanza nuove. Metti un limite al budget per questo investimento, a seconda delle tue risorse finanziarie, e non esagerare. Questo ti aiuterà a minimizzare i rischi sfruttando al contempo la crescita del mercato.

Conclusioni

Molti esperti ritengono che le criptovalute abbiano il potenziale per essere il futuro del denaro. Speriamo che le strategie e i suggerimenti che abbiamo elencato in questo articolo ti aiuteranno a entrare in questo eccitante mercato nel modo giusto, per trasformare quest'opportunità in un investimento redditizio. Il successo richiede tempo. Ma se ti concentri, se studi e se sviluppi una strategia adeguata, i risultati saranno anche più gratificanti di quanto pensi!