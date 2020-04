Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



domenica, 19 aprile 2020, 14:59

di aurora

Lettera di una studentessa di Carrara

Caro Mattia,

come stai? E' solo una domanda classica, perchè non so davvero come iniziare questa lettera, non mi è mai piaciuto scrivere come mi sento tramite un messaggio, ho sempre preferito essere chiara e parlare faccia a faccia con le persone, ma ora come ora non posso e non potrò per un bel po’. Gli altri parlano e promettono molte cose, tu dirai "come al solito, no?!", e io invece ti dico che non è come al solito: adesso le persone hanno bisogno di illudersi, sperare che andrà tutto bene e per farlo buttano addosso agli altri stupidaggini, perché se non lo facessero non ci crederebbero nemmeno loro, hanno bisogno di illudere gli altri per convincere loro stessi che "andrà tutto bene". Invece sai come la penso io? E' inutile illudersi, tanto si starebbe solo peggio, anzi, si starebbe meglio per qualche secondo e poi si cadrebbe di nuovo giù e ancora più, giù trascinati da questa situazione. Però continuo a pensare, come ho sempre fatto, che bisogna essere forti noi per chi ci sta accanto, bisogna mettersi addosso un maschera, ma non la maschera di cui parlava Pirandello, la maschera non suscita smarrimento e perdita dell'identità, lei ci aiuta, è nostra alleata e ci rende più forti per affrontare situazioni difficili come questa.

Bene, adesso voglio dirti come va a casa, mia mamma è stata trasferita nel reparto covid, è distrutta, stanca per i tanti turni, certo, ma soprattutto distrutta moralmente, ha paura, paura di aver preso il virus e di contagiare tutti noi; ogni tanto la vedo piangere, ma non posso dirle niente, cosa potrei dirle? "tranquilla, mamma, andrà tutto bene" no, assolutamente no, sono realista e razionale, non mi piacciono le illusioni e non mi piace mentire, quindi non le dico niente ma mi limito a sembrare felice e a supportarla, la maschera appunto. Tuo fratello invece? Gliele hanno date le protezioni per lavorare in sicurezza?

Il babbo è sempre sorridente, ma ha il mio solito carattere e so benissimo che sta usando la mia solita tecnica della maschera; bisogna assorbire il dolore degli altri, magari stanno peggio di noi e hanno bisogno di aiuto. Ogni giorno inventiamo qualche ricetta nuova, ci è sempre piaciuto cucinare e sperimentare, ho anche preparato il sushi giovedì scorso, è stato divertente.

Mio fratello invece è sempre il solito, penso che si accorga di tutto però forse è ancora troppo piccolo per rendersene davvero conto. Come sempre non vuole fare i compiti, ogni tanto lo aiuto, quando non devo studiare io. Mi piace insegnargli cose nuove, non voglio che passi tutto il tempo attaccato alla playstation, ogni giorno gli faccio fare un'oretta di sport e qualcosa di creativo, sabato abbiamo dipinto.

Non so cos'altro dire, non mi piace parlare delle mie cose e come mi sento, ho sempre odiato i temi liberi alle medie, lo so sto divagando, ma proprio non mi sento bene, se ne parla troppo, soprattutto, si ingigantisce la cosa e non è davvero il momento; cosa fare ora? Continuare così, stringere i denti, tenere stretta la maschera e continuare a stare in casa, se penso a tutti quei medici che rischiano la vita tutti i giorni mi vengono i brividi (i vibridi, come dici sempre te) per non parlare della rabbia che provo quando penso a quelle persone irrispettose che continuano ad uscire.

Spero che mi risponderai e di vederci presto, mi manchi.

Aurora