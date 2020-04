Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Devo essere un po' folle, tornare bambina e immaginarmi dei mondi tutt'intorno…”

venerdì, 17 aprile 2020, 15:02

di anna pedri

Di Anna Pedri classe V° C liceo scientifico Marconi

Mi circonda un mondo tutt’altro che rasserenante. In un momento in cui vorrei solo abbracciare le persone lontane che amo, questo coronavirus sembra non volerne sapere di mollare la presa. E mi sento così impotente di fronte a tutto. Certe volte mi sembra che non esista nessuna certezza. Non so quando potremo uscire “a riveder le stelle”, spero presto, ma non lo so. Intanto potrei passare il tempo a pensare a come sarà dopo, a contare i minuti: rassegnarmi ed aspettare. Ma proprio non mi piace stare ferma e sentire le ore scivolarmi addosso senza poterle fermare. Allora mi concentro su quello che posso fare adesso. Provo a scoprire la bellezza che ho intorno. Prendo in mano un libro e leggo, per viaggiare lontanissimo. Cucino e gioco con la farina, mi rilassa un sacco toccarla. Tanto quanto mi rilassa prendere il miele con un cucchiaino e lasciarlo cadere nel barattolo. Mi metto alla finestra e prendo il sole in faccia.Ascolto una canzone e ballo a più non posso, proprio mi scateno. E corro, anche se non ho un giardino, mi metto le scarpe da ginnastica e VIAAA dal salotto alla cucina fino al bagno, dieci giri della casa, venti, cinquanta… fino a che non mi viene il fiatone e sono costretta a buttarmi per terra e riposarmi, ma con un carico di fatica addosso che mi fa bene.

Devo essere un po’ folle, tornare bambina e immaginarmi dei mondi tutt’ intorno. Mondi un po’ diversi da quello reale, che a volte genera nella mia testa un chiasso assordante. Soprattutto i suoi silenzi. Il silenzio del corteo di bare di Bergamo. Il silenzio di qualcuno che perde un proprio caro senza potergli stare vicino. Il silenzio di un gommone che affonda nell’oscurità.

Se mi fermo ad osservare la realtà, non mi sembra possibile andare avanti. Posso solo fermarmi e piangere. Ma dentro di me sento una forza che mi spinge a continuare a lavorare per realizzare i miei sogni.